اليونيسيف : 140 مليون طفل سيولدون في جميع أنحاء العالم سنة 2021

منذ 32 دقيقة
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هبة بريس- وكالات 

أفاد صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) بأنه من المتوقع ازدياد حوالي 140 مليون طفل في جميع أنحاء العالم في سنة 2021، بمتوسط عمر متوقع يبلغ 84 سنة.

وسجلت (يونيسف) أن حوالي 371 ألف و500 طفل ولدوا في جميع أنحاء العالم في اليوم الأول من السنة الجديدة.
وأشارت المديرة العامة للمنظمة الأممية، هنريتا فور، إلى أن هؤلاء الأطفال “سيأتون إلى عالم مختلف تماما عن العالم الذي عرفناه قبل أقل من عام”، مضيفة أن “العام الجديد يتيح لنا فرصة لإعادة الابتكار”.

وقالت فور، في بيان، “سيرث الأطفال المولودون اليوم العالم الذي نبدأ ببنائه لهم اليوم”، داعية إلى جعل 2021 العام الذي نشرع فيه في بناء عالم “أكثر عدلا، وأكثر أمانا وصحة للأطفال”.

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف ولادات اليوم الأول من السنة الجديدة تمت في البلدان العشرة التالية : الهند (59 ألف و995)، والصين (35 ألف و615)، ونيجيريا (21 ألف و439)، وباكستان (14 ألف و161)، وإندونيسيا (12 و336)، وإثيوبيا (12 ألف وست حالات)، والولايات المتحدة (10 آلاف و312)، ومصر (9455)، وبنغلاديش (9236)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (8640).

وبحسب المصدر ذاته فإن عام 2021 يصادف الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس (يونيسف). ويخطط الصندوق وشركاؤه للاحتفال بهذه الذكرى السنوية من خلال تنظيم فعاليات وإعلان بيانات لإحياء، على مدار العام، ثلاثة أرباع القرن التي قضاها في حماية الأطفال من النزاعات والأمراض والإقصاء والدفاع عن حقهم في العيش والصحة والتعليم بحسب المصدر نفسه.

واعتبرت المديرة العامة لـ(يونيسف) أن الجائحة والركود الاقتصادي وتفاقم الفقر وعدم المساواة في جميع أنحاء العالم تجعل عمل المنظمة “أكثر ضرورة من أي وقت مضى”.

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