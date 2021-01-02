حماس “تختطف” شيخا مغربيا مزق صورة قاسم سليماني ومطالب بالافراج عنه.

منذ 5 ساعات
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هبة بريس- وكالات

طالبت عائلة الشيخ مجدي المغربي المعتقل لدى حركة “حماس” على خلفية تمزيقه صورة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بالإفراج عنه، وذلك بعد توقيفه منذ 3 أيام.

وقالت العائلة في بيان لها: “إن الشيخ مجدي لا يزال معتقلا بعد تمزيقه صورة قاسم سليماني في غزة، حيث لا يعلم أحد مكان احتجازه، أو التهمة الموجهة له، مما سبب خوفاً لدى عائلته وأطفاله”.

وقبل ثلاثة أيام، اتهمت عائلة الشيخ مجدي قوة من الأمن الداخلي التابع لحركة “حماس” باعتقال ابنها، بتهمة تمزيق صورة قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وذكر شقيق مجدي أن سلطات حماس اختطفته يوم الخميس، بعد ساعات من نشره مقطع فيديو وصورا عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يمزق ملصقا لسليماني علق على لافتة كبيرة في قطاع غزة.

وقتل سليماني بضربة أمريكية مطلع العام الفائت قرب مطار بغداد.

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‫5 تعليقات

  1. اين انتم يا من يدافعون عن الفاسطينيين انظروا اصبحت حمس تقدس عساكر ايران اذن حللوا وناقشوا لتقفوا على خلفيات الصراع ومن هم المدافعون عن القضية الفلسطينية وحددوا اهداف كل فئة

  2. من كلفك حتى الى هذه المشاكل وانت بعيد عنها .من دخل فيما لا يعنيه سقط فيما لا يرضيه.

  4. من التهور ان تدين ماتجهله

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