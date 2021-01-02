الجزائر .. القضاء العسكري يبرئ بوتفليقة والجنرال توفيق وبشير طرطاق ولويزة حنون من تهمة التآمر

منذ 6 ساعات
2

هبة بريس – وكالات

أفضت محاكمة 4 مسؤولين أمنيين وسياسيين كبار في الجزائر، اليوم السبت، إلى تبرئة ذممهم من تهمة “التآمر على سلطة الجيش والدولة” التي اعتقلوا بمقتضاها قبل نحو عام ونصف العام.

وبرأ القضاء العسكري الجزائري كلا من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس المخابرات الأسبق القوي الجنرال مدين، المدعو توفيق، وأحد أعوانه السابقين الجنرال بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، من تهمة “التآمر على سلطة الدولة والجيش”.

وأوضحت صحيفة “النهار” الجزائرية نقلا عن المحامي برغل، أن الجنرال توفيق قد “غادر السجن، فيما يبقى المتهم سعيد بوتفليقة موقوفا لسبب آخر برفقة قائد جهاز المخابرات السابق بشير طرطاق”.

من جهتها، نسبت صحيفة “الخبر” الحكم بالبراءة لهذا الرباعي في قضية “التآمر” إلى “التشكيلة الجديدة لقضاة مجلس الاستئناف العسكري على مستوى محكمة البليدة” وأوضحت أن الحكم مرفوق بقرار “استرجاع المحجوزات لبشير طرطاق ولويزة حنون”.

وأضافت أن الحكم القضائي العسكري الذي تم إقراره اليوم يأتي “لإلغاء قرار التشكيلة السابقة الصادر يوم 10 فيفري الذي أيد الأحكام الابتدائية القاضية بالسجن 15 عاما في حق السعيد بوتفليقة، والمسؤولين الأمنيين السابقين في المخابرات محمد مدين، وعثمان طرطاق”.

وذكرت “الخبر” أنه خلال حكم العاشر من فبراير “تمت تبرئة لويزة حنون من التهمتين وأطلق سراحها في نفس اليوم مع إدانتها بجريمة عدم التبليغ عن جناية و تسليط عقوبة 3 سنوات حبس منها 9 أشهر نافذة، وهي المدة التي قضتها حنون في سجن البليدة المدني منذ التاسع مايو 2019”.

وكان الرباعي توفيق وطرطاق وسعيد بوتفليقة وحنون قد اعتقل في منتصف سنة 2019 وحوكم في المحكمة العسكرية بولاية البليدة، القريبة من العاصمة الجزائر، بتهمة الاجتماع والتآمر ضد المؤسسة العسكرية والدولة في أعقاب استقالة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة وتولي عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية السابقة للانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس الحالي عبد المجيد تبون.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الموقوفين في قضايا “فساد” و”تآمر” خلال الأشهر التي أعقبت استقالة بوتفليقة قد تم الإفراج عنهم أو تبرئتهم أو تخفيف الأحكام عليهم بعد إعادة محاكمات وطعون في الأحكام الأولى.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصومال.. قتلى في هجوم انتحاري استهدف موظفي شركة تركية

الصومال.. قتلى في هجوم انتحاري استهدف موظفي شركة تركية

منذ 27 دقيقة
Photo of بريطانيا.. 57725 إصابة و445 وفاة جديدة بكورونا

بريطانيا.. 57725 إصابة و445 وفاة جديدة بكورونا

منذ ساعتين
Photo of وزير الخارجية الصيني يكشف “أصل فيروس كورونا”

وزير الخارجية الصيني يكشف “أصل فيروس كورونا”

منذ 3 ساعات
Photo of كورونا حول العالم .. الإصابات تصل إلى نحو 84 مليون حالة

كورونا حول العالم .. الإصابات تصل إلى نحو 84…

منذ 5 ساعات
Photo of الحكومة اليمنية تعلن استئناف الرحلات بمطار عدن الدولي

الحكومة اليمنية تعلن استئناف الرحلات بمطار عدن الدولي

منذ 5 ساعات
Photo of أردوغان: نبحث مع ألمانيا إنشاء مركز إنتاج مشترك للقاح كورونا

أردوغان: نبحث مع ألمانيا إنشاء مركز إنتاج مشترك للقاح…

منذ 8 ساعات
Photo of ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج يوم إقرار نتائج الانتخابات

ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج يوم إقرار نتائج الانتخابات

منذ 9 ساعات
Photo of بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن لمواجهة “كورونا”

بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن لمواجهة “كورونا”

منذ 9 ساعات
Photo of تلطيخ منزل نانسي بيلوسي بدم مزيف وإلقاء رأس خنزير أمامه

تلطيخ منزل نانسي بيلوسي بدم مزيف وإلقاء رأس خنزير…

منذ 10 ساعات
Photo of الرئيس الجزائري يوقع مرسوم تعديل الدستور

الرئيس الجزائري يوقع مرسوم تعديل الدستور

منذ 20 ساعة

‫2 تعليقات

  2. صاموا عام و فطروا على جرنة . مكان لا عصابة ولاهم يحزنون. تلاهو في المغرب و اسرئيل والصحراء المغربية .والتراشق الكلمي الدنيء مع المغاربة في وسائل التواصل الاجتماعي.واتركو السياسة لماليها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق