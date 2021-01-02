خلال أسبوع .. تحسن سعر صرف الدرهم أمام الدولار بـ0,8%

*صورة تعبيرية

هبة بريس

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام اليورو، وتحسن بنسبة 0,8 في المائة أمام الدولار في الفترة الممتدة ما بين 24 و30 دجنبر 2020.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ خلال الفترة ما بين 24 و30 دجنبر المنصرم ما مجموعه 89,5 ملايير درهم، منها 44 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و15,3 ملايير درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و25,2 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و5 ملايير درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ 5,1 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي في 1,5 في المائة في المتوسط، مسجلا أن بنك المغرب ضخ مبلغ 44,7 ملايير درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 30 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 31 دجنبر).

وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر “مازي” سجل انخفاضا بنسبة 1,6 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية السنة إلى 7,9 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي إلى انخفاض المؤشرات القطاعية لـ”البنوك” بـ1,7 في المائة، و”الاتصالات” بـ1,8 في المائة، و”البترول والغاز” بـ7,9 في المائة.

وفي المقابل، سجلت المؤشران المتعلقان بـ”الشركات المساهمة والقابضة” و”المشروبات” ارتفاعا بنسبتي 10,2 و1,3 في المائة تواليا.

وسجل بنك المغرب أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 11,4 ملايير درهم بعد 1,7 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 387,3 ملايين درهم مقابل 291,9 ملايين درهم في الأسبوع الذي سبقه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0