وفاة الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد

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هبة بريس – وكالات

غيب الموت ،اليوم السبت ،الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد،عن عمر يناهز 76 عاما إثر تعرضه لأزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأعلن خبر وفاة الكاتب الكبير ابنه المخرج مروان حامد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكان آخر ظهور للراحل خلال تكريمه الشهر الماضي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42.

ويعد وحيد حامد وهو من مواليد شهر يوليوز 1944 بمحافظة الشرقية، من أكبر كتاب الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية خلال العقود الأربعة الماضية في المنطقة العربية.

وقد أثرى سجلات السينما والتلفزيون المصري بالعديد من الأعمال، أبرزها “طائر الليل الحزين” و”غريب في بيتي” و”البريء” و”الراقصة والسياسي” و”الغول” و”الهلفوت” و”الإرهاب والكباب” و”اللعب مع الكبار” و”اضحك الصورة تطلع حلوة” و”سوق المتعة”و”البشاير” و”العائلة” و”الدم والنار” و”أوان الورد” و”الجماعة”.

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