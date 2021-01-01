الرئيس الجزائري يوقع مرسوم تعديل الدستور

منذ 55 دقيقة
0

هبة بريس- وكالات

وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، المرسوم المتعلق بالمصادقة على التعديلات التي أجريت على الدستور.

ونقل التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الجزائرية، أن الرئيس وقع أمس المرسوم الرئاسي المتضمن الإصدار في الجريدة الرسمية التعديل الدستوري المصادق عليه بموجب استفتاء يوم 1 نوفمبر 2020، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وكان تبون الذي عاد إلى الجزائر، يوم الثلاثاء الماضي، بعد رحلة علاج دامت نحو شهرين في ألمانيا، قد وقع أمس على قانون المالية لسنة 2021، الذي صادق عليه البرلمان منذ أزيد من شهر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب الشهب النارية.. مجزرة طيور في ايطاليا ليلة رأس السنة

بسبب الشهب النارية.. مجزرة طيور في ايطاليا ليلة رأس…

منذ ساعة واحدة
Photo of بريطانيا.. اغلاق المدارس الابتدائية في لندن بسبب سلالة كورونا الجديدة

بريطانيا.. اغلاق المدارس الابتدائية في لندن بسبب سلالة كورونا…

منذ ساعتين
Photo of خبير صيني : ليس هناك ما يدعو للذعر بشأن سلالات كورونا

خبير صيني : ليس هناك ما يدعو للذعر بشأن…

منذ 3 ساعات
Photo of الجزائر.. 12 عائلة محاصرة في مركباتها بجبال “البليدة”

الجزائر.. 12 عائلة محاصرة في مركباتها بجبال “البليدة”

منذ 4 ساعات
Photo of الولايات المتحدة.. اعتقال العشرات خلال احتجاج على قتل الشرطة أمريكيا من أصل إفريقي

الولايات المتحدة.. اعتقال العشرات خلال احتجاج على قتل الشرطة…

منذ 5 ساعات
Photo of إيطاليا.. 462 وفاة و22211 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

إيطاليا.. 462 وفاة و22211 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

منذ 7 ساعات
Photo of فرنسا.. الحكومة تشدد الإجراءات الاحترازية لاحتواء وباء كورونا

فرنسا.. الحكومة تشدد الإجراءات الاحترازية لاحتواء وباء كورونا

منذ 8 ساعات
Photo of كورونا.. الجزائر تمدد الحجر الجزئي المنزلي 15 يوما إضافيا

كورونا.. الجزائر تمدد الحجر الجزئي المنزلي 15 يوما إضافيا

منذ 9 ساعات
Photo of واشنطن تعين مبعوثا خاصا لتعزيز التطبيع بين العرب وإسرائيل

واشنطن تعين مبعوثا خاصا لتعزيز التطبيع بين العرب وإسرائيل

منذ 10 ساعات
Photo of فرنسا.. إحراق نحو 60 سيارة ومصرع شخص باحتفالات السنة الجديدة

فرنسا.. إحراق نحو 60 سيارة ومصرع شخص باحتفالات السنة…

منذ 10 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق