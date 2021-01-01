الرئيس الجزائري يوقع مرسوم تعديل الدستور

هبة بريس- وكالات

وقع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، المرسوم المتعلق بالمصادقة على التعديلات التي أجريت على الدستور.

ونقل التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء الجزائرية، أن الرئيس وقع أمس المرسوم الرئاسي المتضمن الإصدار في الجريدة الرسمية التعديل الدستوري المصادق عليه بموجب استفتاء يوم 1 نوفمبر 2020، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وكان تبون الذي عاد إلى الجزائر، يوم الثلاثاء الماضي، بعد رحلة علاج دامت نحو شهرين في ألمانيا، قد وقع أمس على قانون المالية لسنة 2021، الذي صادق عليه البرلمان منذ أزيد من شهر.

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