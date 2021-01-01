جماعة”ياسين” تهاجم العثماني :” الحكومة تتحمل مسؤولية توقيع وتسويغ قرار التطبيع”

هبة بريس- الرباط

هاجم احمد العبادي الامين العام لجماعة العدل والاحسان، رئيس الحكومة ، سعد الدين العثماني، بعد قرار المغرب تطبيع علاقاته مع اسرائيل، محملا حزب العدالة والتنمية مسؤولية توقيع وتبرير وتسويغ القرار.

وقال العبادي في حوار مع موقع لندني ناطق بالعربية:” ان قرار التطبيع مع إسرائيل قرار خطير، تتحمل فيه رئاسة الحكومة والحكومة كامل مسؤوليتها فيه بالرغم من كونها “مؤسسات شكلية”، بسبب “مسؤوليتها في التوقيع والتبرير والتسويغ والدفاع عن هذا القرار في هذه اللحظة الصعبة. والتاريخ حَكَم، وهو يسجل. والمسؤولية جسيمة غدا يوم القيامة”.

وتساءل العبادي “كيف يمكن تبرير الجمع بين ادعاء دعم القضية الفلسطينية ووضع اليد في يد مغتصب فلسطين الذي شرّد أهلها وما زال يحتل أقدس بقاعها ومعظم أراضيها ويعتقل خيرة شبابها، وكأن ما سيجنيه الاحتلال من معاملات تجارية، مثلا، مع المغرب سيضعه في رصيد الفلسطينيين”.

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