إيطاليا.. 462 وفاة و22211 إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس – وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية مساء يوم الجمعة، أنها سجلت 462 حالة وفاة و22211 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت الوزارة قد أعلنت تسجيل 555 وفاة بكورونا يوم الخميس.

وبلغ إجمالي الوفيات الرسمية بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في إيطاليا في 21 فبراير 74621 حالة وفاة، وهو أعلى عدد في أوروبا وخامس أعلى عدد في العالم.

وقالت وزارة الصحة إن إجمالي الإصابات المسجلة في إيطاليا حتى الآن تجاوز 2 مليون و129 ألف حالة.

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