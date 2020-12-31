مصر تتوج المغربية إلهام بالمخفي بلقب ملكة جمال العرب لسنة 2020
هبة بريس _ متابعة
توجت المغربية إلهام بالمخفي، بلقب ملكة جمال العرب لسنة 2020، ضمن فعاليات مهرجان السياحة العربية الذي تستضيفه مصر.
و نجحت إلهام بالمخفي صاحبة 28 سنة و الحاصلة على ماستر في شعبة الاقتصاد من الظفر بلقب ملكة جمال العرب بعد منافسة قوية مع متسابقات من عدد من الدول العربية من ضمنها مصر ، العراق، سوريا ، اليمن ، السودان ، تونس ، الجزائر ، الكويت ،والأردن.
وتمكنت إلهام من الفوز بصدارة المنافسة والفوز بلقب ملكة جمال العرب بفضل رشاقتها ومستواها الفكري وطريقتها في التواصل ومشروعها المستقبلي.
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
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تعليق واحد
لا حول و لا قوة إلا بالله
اين الاسرة؟؟؟؟؟