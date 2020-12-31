أيت الطالب: “على المغاربة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى ولو انطلق التلقيح”

منذ 41 دقيقة
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هبة بريس ـ الرباط

أوضح خالد أيت الطالب وزير الصحة أنه يتوجب على كل المغاربة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى ولو انطلقت عملية التلقيح.

و في هذا الصدد، أكد خالد آيت الطالب وزير الصحة أن المغاربة مدوعين إلى الاحترام التام للإجراءات الاحترازية أثناء حملة التلقيح ضد فيروس كوفيد-19 و المرتقبة في الأيام المقبلة.

وقال أيت الطالب: “نحن مقبلون على التلقيح الذي نريده أن يمر في ظروف ملائمة، ويجب الإبقاء على الإجراءات الاحترازية والوقائية وتثمين النتائج المحصل عليها”، مضيفا: “تحقيق التمنيع الجماعي رهين بالوصول إلى تلقيح نسبة 60 في المائة من الساكنة على الأقل”.

و أضاف الوزير ذاته: “يجب أن ينخرط المغاربة في عملية التلقيح وفي الإبقاء على الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل روح وطنية ومسؤولية”.

وشدد آيت الطالب على أن اللقاحين الصيني والبريطاني اللذين اختارتهما المملكة للتصدي لفيروس كوفيد-19 تعترف بهما الهيئات المدبرة للأدوية في كلا البلدين، مشيرا إلى أن “المغرب قام بدوره في العملية ، من خلال لجنة الخبراء ، حيث انكب على دراسة المعطيات العلمية حتى تحظى بالمصادقة تبعا لتوصيات المنظمة العالمية للصحة.

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