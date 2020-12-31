العنصر: “لا نسعى لتسييس المسألة الأمازيغية لكسب رهانات انتخابوية”

منذ 4 ساعات
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن اندماج جبهة العمل السياسي الأمازيغي مع حزب السنبلة ليس الهدف منه تسييس المسألة الأمازيغية لكسب الأصوات الانتخابية.

و أوضح العنصر بصفته الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن اندماج الجبهة الأمازيغية مع حزبه يأتي بعد شهور من الاشتغال الجاد والمستمر و هو ما سيعطي انطلاقة للترافع على اعتبار الأمازيغية قضية هوياتية يتملكها جميع المغاربة.

و أعرب العنصر عن سعادته باندماج جبهة العمل السياسي الامازيغية مع حزب الحركة الشعبية، معتبرا الأمر بداية انطلاق عمل حقيقي لإعطاء اللغة والثقافة الأمازيغية مكانتها في جميع مناحي الحياة العامة، وذلك من مواقع مختلفة حزبية كانت، أو جمعوية.

و شدد المتحدث ذاته على أن هذا الاندماج لا يهدف بالأساس لتسييس المسألة الأمازيغية قصد كسب رهانات انتخابوية، معتبرا أن نصرة القضايا المجتمعية لا يمكن أن تتم إلا من خلال المؤسسات المتمثلة في الأحزاب، والبرلمان، والحكومة، والمجالس المنتخبة.

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‫2 تعليقات

  1. العنصري عمر طويلا في حزب الحركة الشعبية ولم يقدم أي شيء للقضية الأمازيغية و حزب الحركة الشعبية لا يتحرك الا في المناسبات الانتخابية مثله مثل بقية الأحزاب .

  2. حان الوقت للجبهات والجمعيات العروبية لفضح اجندات الحركات البربرية والتحرك لوضع حد من معاناة الشباب العربي من التمييز في جهاته وخيراته…؟

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