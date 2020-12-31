نشرة خاصة: تساقطات ثلجية وطقس بارد من يوم الجمعة إلى الاثنين

*صورة تعبيرية

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بأن عددا من مناطق المملكة ستشهد تساقطات ثلجية وطقسا باردا، وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة وإلى غاية يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة من المستوى البرتقالي، أن تساقطات ثلجية (من 15 إلى 35 سنتمترا بالمناطق التي يزيد علوها عن 1400 متر) من المرتقب أن تهم أقاليم الحسيمة، وبولمان، وبني ملال، وفكيك، وشفشاون، وكرسيف، والحاجب، وإيفران، وجرادة، وخنيفرة، وميدلت، وصفرو، وتاوريرت، وتازة، وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة السادسة مساء وإلى غاية يوم السبت على الساعة الحادية عشرة ليلا، مسجلة أنه من المتوقع تساقط ثلوج، خاصة بعد زوال يوم غد الجمعة، على مرتفعات الريف وشمال الأطلس المتوسط.

ومن جهة أخرى، أشارت النشرة إلى أنه من المرتقب أن تشهد أقاليم الحوز، والحسيمة، وأزيلال، وبني ملال، وبولمان، وشفشاون، وشيشاوة، وفكيك، وكرسيف، ووجدة، والحاجب، وإيفران، وجرادة، وخنيفرة، وميدلت، وتاوريرت، والرشيدية، وورزازات، وصفرو، وتارودانت، وتازة، وتينغير، ابتداء من يوم غد الجمعة وإلى غاية يوم الاثنين المقبل، طقسا باردا تتراوح درجاته الدنيا ما بين ناقص 7 وناقص درجتين، فيما تتراوح العليا ما بين 1 و8 درجات.

وعلاوة على ذلك، تضيف النشرة، سيهم طقس بارد نسبيا إلى بارد، يومي الأحد والاثنين المقبلين، السهول المحيطية الشمالية والوسطى بدرجات حرارة دنيا تتراوح بين 3 درجات و6 درجات، وكذا هضاب الفوسفاط ووالماس مع درجات دنيا تتراوح بين 0 درجة و4 درجات.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0