بوسائل وآليات متطورة.. شركة ARMA المغربية تجمع نفايات مراكش(+فيديو)

هبة بريس – مراكش

تم يوم أمس الأربعاء بمدينة مراكش، التوقيع على العقد الجديد لتفويض تدبير قطاع النظافة بمدينة مراكش لشركة ARMA، وقعه كل من رئيس المجلس الجماعي، محمد العربي بلقايد، والمدير العام لشركة “أرما”، يوسف أحيزون، وذلك بحضور والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو.

وتلتزم شركة ARMA المفوض لها تدبير قطاع النظافة بموجب هذا العقد، بتقديم خدمات عالية الجودة عبر استقطاب آليات حديثة ووسائل تكنولوجية متقدمة، حيث ستشرع في تقديم خدماتها رسميا يوم الجمعة المقبل، وذلك على مدى 7 سنوات، بحيث ستسهر على تنظيف مقاطعات جليز، النخيل، المدينة، سيدي يوسف بن علي.

وفي هذا الخصوص صرح رئيس المجلس الجماعي لمراكش، محمد العربي بقايد، بأن العقد الجديد مع شركة ARMA هو عقد متطور ومتقدم، من حيث استثماراته ومن حيث العمال والآليات المستعملة المتطورة، إضافة إلى بعض التغييرات الجديدة التي طرأت على دفتر التحملات وأهمها أن جمع النفايات سيكون ليلاً عكس ما كان عليه الحال سابقاً .

كما أضاف عمدة المدينة في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أن العقد الجديد يتضمن أيضاً حاويات تحت أرضية سيتم توزيعها على المناطق السوداء بالمدينة، إضافة إلى أن شاحنات الشركة ستقوم بعملية انتقاء النفايات وفرزها .

واسترسل عمدة مراكش، مؤكداً أنه ومن ميزات هذا العقد، أن الشركة الحاصلة على الصفقة هي شركة مغربية، عكس ما كان عليه سابقا من شركات أجنبية، وأن مجلس المدينة لديه الثقة الكاملة في هذه الشركة، خصوصاً وأنها اشتغلت سابقا في جمع النفايات بمقاطعة كيليز.

من جانبه كشف مدير شركة أرما، إدريس عثمان، أن عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة الجديد يمتد لسبع سنوات، مؤكداً أن الشركة عملت على استقطاب تقنيات جديدة وإمكانيات مهمة من أجل الرفع من جودة عمل الشركة في جمع النفايات بالعاصمة الحمراء.

ومن بين هذه التقنيات أضاف، إدريس عثمان في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أنه ومن بين هذه التقنيات التكنولوجية هو التوفر على نظام خاص يمكن من تتبع عملية جمع النفايات بالأماكن المخصصة لها وأيضاً تتبع عملية الكنس اليدوي والميكانيكي.

واسترسل ذات المتحدث، أن الشركة أيضاً قامت بجلب عربات خاصة تتماشى مع طبيعة الأحياء السكنية الشعبية وتراعي خصوصية أزقتها، إضافة إلى قيام الشركة بفرز النفايات من المصدر بحيث تتطلع الشركة لرقم 5 أطنان من النفايات مفرزة من المصدر.

وختم إدريس عثمان، تصريحه بالكشف عن وجود تطبيق ذكي وخاص، سيمكن المواطنين من تقديم شكاياتهم وتقديم استفساراتهم عن عملية جمع النفايات بمدينة مراكش.

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