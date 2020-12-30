وزير العدل يضع علامة تشويرية بالغرفة العبرية في محكمة البيضاء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أشرف محمد بنعبد القادر وزير العدل بالمغرب على زيارة مقر المحكمة المدنية بالدار البيضاء، قبل أن يتفقد مقر الغرفة القضائية العبرية و يدشن العلامة التشويرية التي توجد قبالتها.

و في هذا الصدد، قام وزير العدل محمد بنعبد القادر، ظهر اليوم الأربعاء، مرفوقا بعدد من المسؤولين القضائيين، بزيارة إلى المحكمة المدنية بالدار البيضاء، والوقوف على الأشغال التي تتم داخلها.

كما استغل الوزير بنبعد القادر الفرصة لزيارة المكاتب الخاصة بقضاة الغرفة العبرية، حيث أشرف على وضع علامة تشويرية أمام المحكمة المذكورة تشير إلى وجود غرفة عبرية تهتم بقضايا المواطنين المغاربة من الديانة اليهودية.

و خلال زيارته، التقى وزير العدل عددا من القضاة العبريين الذين يشتغلون في هذه الغرفة باعتبارهم موظفين تابعين للوزارة، ويشكلون جزءا من بنية هذه المحكمة.

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