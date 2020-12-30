وزير العدل يضع علامة تشويرية بالغرفة العبرية في محكمة البيضاء

منذ 3 ساعات
2

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أشرف محمد بنعبد القادر وزير العدل بالمغرب على زيارة مقر المحكمة المدنية بالدار البيضاء، قبل أن يتفقد مقر الغرفة القضائية العبرية و يدشن العلامة التشويرية التي توجد قبالتها.

و في هذا الصدد، قام وزير العدل محمد بنعبد القادر، ظهر اليوم الأربعاء، مرفوقا بعدد من المسؤولين القضائيين، بزيارة إلى المحكمة المدنية بالدار البيضاء، والوقوف على الأشغال التي تتم داخلها.

كما استغل الوزير بنبعد القادر الفرصة لزيارة المكاتب الخاصة بقضاة الغرفة العبرية، حيث أشرف على وضع علامة تشويرية أمام المحكمة المذكورة تشير إلى وجود غرفة عبرية تهتم بقضايا المواطنين المغاربة من الديانة اليهودية.

و خلال زيارته، التقى وزير العدل عددا من القضاة العبريين الذين يشتغلون في هذه الغرفة باعتبارهم موظفين تابعين للوزارة، ويشكلون جزءا من بنية هذه المحكمة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القضاة العبريون بالبيضاء: “نحن مغاربة جزء من هذا الشعب ومجندون وراء الملك”

القضاة العبريون بالبيضاء: “نحن مغاربة جزء من هذا الشعب…

منذ 58 دقيقة
Photo of بنعبد القادر: “المغرب بلد استثنائي و القضاء العبري مؤطر بظهير ملكي”

بنعبد القادر: “المغرب بلد استثنائي و القضاء العبري مؤطر…

منذ ساعتين
Photo of الفردوس: “على المجتمع تقدير الدور الهام الذي يضطلع به الصحفي”

الفردوس: “على المجتمع تقدير الدور الهام الذي يضطلع به…

منذ 4 ساعات
Photo of المحكمة الإدارية بالبيضاء تعزل رسميا رئيس جماعة دار بوعزة

المحكمة الإدارية بالبيضاء تعزل رسميا رئيس جماعة دار بوعزة

منذ 6 ساعات
Photo of أمكراز: انتعاش نسبي لسوق الشغل بفضل التعافي التدريجي للاقتصاد

أمكراز: انتعاش نسبي لسوق الشغل بفضل التعافي التدريجي للاقتصاد

منذ 8 ساعات
Photo of وكالة بيت مال القدس: 75% من المشاريع المنفذة تتعلق بقطاع الشؤون الاجتماعية

وكالة بيت مال القدس: 75% من المشاريع المنفذة تتعلق…

منذ 9 ساعات
Photo of المتحدث باسم نتنياهو: افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب قريبا

المتحدث باسم نتنياهو: افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل…

منذ 10 ساعات
Photo of المغرب إسبانيا .. أزمة تصعيد ” باردة “

المغرب إسبانيا .. أزمة تصعيد ” باردة “

منذ 13 ساعة
Photo of منار السليمي: مارد فعل الجزائريين إذا ظهر رئيسهم على كرسي متحرك?

منار السليمي: مارد فعل الجزائريين إذا ظهر رئيسهم على…

منذ 14 ساعة
Photo of محامون يطعنون في قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل أمام محكمة النقض

محامون يطعنون في قرار استئناف العلاقات مع إسرائيل أمام…

منذ يوم واحد

‫2 تعليقات

  1. اوا تأكدوا اولا من الخبر و حيثياته قبل النشر لان الامر يتعلق بالمحكمة الاجتماعية بالالفة وليس المحكمة المدنية بوسط المدينة والمتواجدين في اول الصورة هو السيد رئيس المحكمة و تقابله السيدة وكيلة الملك بها . هذا للتوضيح فقط .

  2. تحية تقدير واحترام لكل الغيورين على وطنهم الأم.الله الوطن الملك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق