المحكمة الإدارية بالبيضاء تعزل رسميا رئيس جماعة دار بوعزة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء رسميا هذا اليوم بعزل عبد الكريم شكري من عضوية و رئاسة المجلس الجماعي لدار بوعزة مع ترتيب الآثار القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

و قررت المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء عزل رئيس المجلس الجماعي لدار بوعزة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة من منصبه، بناءا على القضية التي رفعها ضده عامل إقليم النواصر، بسبب ارتكابه مخالفات عديدة كشفتها مفتشية وزارة الداخلية، التي حلت بالجماعة في وقت سابق.

وقررت الهيئة القضائية المكلفة بملف القضية، بإدارية البيضاء، في حكمها القطعي رقم 2183، عزل الرئيس عبد الكريم شكري من عضوية ورئاسة المجلس الجماعي لجماعة دار بوعزة، و هو الأمر الذي اعتبر بمثابة ضربة موجعة لحزب الجرار بجهة الدار البيضاء سطات.

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