الرباط-سلا تسجلان أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

*صورة تعبيرية

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء :

– الرباط-سلا : 11 ملم

– الدار البيضاء-آنفا : 9 ملم

– تازة : 8 ملم

– بن سليمان، تيط مليل : 7 ملم

– القنيطرة، فاس، إفران : 6 ملم

– الناظور : 5 ملم

– سيدي سليمان : 4 ملم

– وجدة، والنواصر، والجديدة، و ورزازات : 3 ملم

– الحسيمة، وطنجة: ملمتر واحد

– الشاون، وتطوان، والعرائش: أقل من ملمتر.

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