منار السليمي: مارد فعل الجزائريين إذا ظهر رئيسهم على كرسي متحرك?

هبة بريس – الرباط

علق المحلل السياسي والاستاذ الجامعي، عبد الرحيم منار السليمي، حول الظهور الاول للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد عودته من رحلة العلاج من كورونا بألمانيا.

وقال السليمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” :”نقل التلفزيون الجزائري جلسة يظهر داخلها تبون بعد حديث عن عودته ،لكن الجديد في الصورة التي يظهر فيها تبون هي رجله اليمنى التي يبدو أنها مصابة بكسر ،مامعنى هذا ؟”.

وأضاف السليمي قائلا: “أمور كثيرة تخفيها هذه الصورة منها ان الامر لايتعلق بكورونا وانما بمحاولة انقلاب عليه قبل نفيه لالمانيا،وان تبون عاد في نهاية السنة لكي يقوم ببعض الادوار منها التوقيع على الدستور الذي لازال ينتظر ،وقد يختفي لانه من الصعب أن يظهر امام الجزائريين على كرسي متحرك ،وفي جميع الحالات مانقله التلفزيون الجزائري اليوم يحتاج للمزيد من التتبع والتحليل .”

وتابع “لقد كان التلفزيون الجزائري ينقل صور بوتفليقة بعد عودته من مستشفى جنيف في كل المحطات ،ولكن في حالة تبون قيل انه نزل بمطار بوفاريك العسكري !!! السؤال الان ،ماذا لو ظهر تبون امام الجزائريين على كرسي متحرك ؟ هل سيتذكر الجزائريون مشهد بوتفليقة من جديد ؟” وفق تعبيره

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