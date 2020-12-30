منار السليمي: مارد فعل الجزائريين إذا ظهر رئيسهم على كرسي متحرك?
هبة بريس – الرباط
علق المحلل السياسي والاستاذ الجامعي، عبد الرحيم منار السليمي، حول الظهور الاول للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد عودته من رحلة العلاج من كورونا بألمانيا.
وقال السليمي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” :”نقل التلفزيون الجزائري جلسة يظهر داخلها تبون بعد حديث عن عودته ،لكن الجديد في الصورة التي يظهر فيها تبون هي رجله اليمنى التي يبدو أنها مصابة بكسر ،مامعنى هذا ؟”.
وأضاف السليمي قائلا: “أمور كثيرة تخفيها هذه الصورة منها ان الامر لايتعلق بكورونا وانما بمحاولة انقلاب عليه قبل نفيه لالمانيا،وان تبون عاد في نهاية السنة لكي يقوم ببعض الادوار منها التوقيع على الدستور الذي لازال ينتظر ،وقد يختفي لانه من الصعب أن يظهر امام الجزائريين على كرسي متحرك ،وفي جميع الحالات مانقله التلفزيون الجزائري اليوم يحتاج للمزيد من التتبع والتحليل .”
وتابع “لقد كان التلفزيون الجزائري ينقل صور بوتفليقة بعد عودته من مستشفى جنيف في كل المحطات ،ولكن في حالة تبون قيل انه نزل بمطار بوفاريك العسكري !!! السؤال الان ،ماذا لو ظهر تبون امام الجزائريين على كرسي متحرك ؟ هل سيتذكر الجزائريون مشهد بوتفليقة من جديد ؟” وفق تعبيره
5 تعليقات
برأيي أن الكبار يجب أن يبقوا كبارا في جميع الظروف وأن لا ينزلوا إلى مستوى لا يليق بهم.
فما فائدة إثارتك لهذا التساؤل غير اللمز والنبز وإذكاء الأحقاد وردود الأفعال التي لايعلم مداها .
ما قلته خدش في شخصك كأستاذ جامعي مثقف ؛ حيث خرجت عن طورك واللياقة المفترضةفيك.
إن الذي يجب أن نشتغل عليه؛ ما يجمع لا ما يفرق، ما يؤالف لا ما يخالف يعني ما يدفع إلى الائتلاف لا إلى الاختلاف، ما يحبب لا ما يكره، ما يقرب لا ما يبعد…
قال ربنا الكريم في كتابه الكريم: { وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ }.
الجزائريين اعتادوا أن يحكموهم رؤساء مقعدون واعتادوا على رؤية روسائهم على كراسي متحركة تحركها يد العسكر، لك الله يا جزائر هل ليس في البلاد من الشباب والكفاءات من يحكم الجزائر مدنية؟!
الجزائر فرطت في سياسيين كان بالامكان ان يسيروا بها الى شط الامان و التقدم و الازدهار فاختارت اناس بينهم و بين السياسة ما بين السماوات و الارض .السياسيون المحنكون الجزائريون منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر انهم : الطالب الابراهيمي .احمد غوزالي .حسين ايت احمد محمد بوضياف هؤلاء هم رجالات السياسة الجزائريين لم تعطى لهم اية فرصة للعب دور ايجابي لانقاذ البلاد من قبضة العسكر التي دمرت و خربت و نهبت و افسدت كل شيء .
نعم الجزاءر ومنذ 1962 اي منذ عهد بوخروبة و بوتفليقة إلى الكايد صالح والى تبون اليوم الذين زرعوا في الشعب الجزاءري بذور الكذب والبهتان و الخداع والمكر والحقد والحسد الذين رضعهم من كبرنات الذل والعار.والغريب أن حتى أغلبية الشعب قد تعود على هذه الأوصاف الخبيثة ولا يكاد يفارقها.حيث أصبحت الجزاءر تكذب أكثر مما تتنفس وفي جميع المستويات.
زيادة على هذه الأكاذيب وتزوير التاريخ والحقاءق أصبح الجزاءريون مصابون كذلك بما يسمى بالريع حيث لا يستطيعون كسب قوتهم من عرق جبينهم. وحتى الأشغال البسيطة في ميدان البناء فإنهم يلجؤون إلى عمال الصين والى الخارج في هذه الأشغال. إذن نستنتج ان الجزاءر وشعبها يسير إلى الهاوية ولا يستطيع أن ينقذ نفسه.
يقولون بوتفليقة مكرر