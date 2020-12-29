قائمة النساء الأكثر نفوذا بالعالم في 2020 تخلو من المغربيات

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس ـ متابعة

خلت لائحة قائمة أبرز النساء لسنة 2020 في العالم من إسم أي سيدة مغربية، بينما ضمت فقط اسمين لسيدتين من جنسيات عربية.

و ككل سنة أعلنت مجلة “فوربس” الأمريكية عن قائمة النساء الأكثر نفوذا في العالم، حيث كانت أنغيلا ميركل المستشارة الألمانية على رأس هذه القائمة لسنة 2020.

و في المرتبة الثانية ورد اسم الفرنسية كريستين لاغارد التي انتخبت رئيسة لصندوق النقد الدولي عام 2019، و احتلت المرتبة الثالثة كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وقد انضمت إلى القائمة ضمن 16 أخريات.

ومن بين الأسماء المائة الواردة في القائمة احتلت شخصيتان عربيتان المرتبتين 89 و99، وهما الإماراتية رجاء عيسى القرق والسعودية رانيا النشار على التوالي.

وبدأت مجلة “فوربس” بنشر قائمة النساء الأكثر نفوذا بالعالم منذ العام 2004، ويعتمد التصنيف بشكل أساسي على التأثير السياسي والاقتصادي لهؤلاء النساء في وسائل الإعلام الأمريكية، وهذا ما يفسر أن نحو 58 من بين 100 امرأة اللاتي يعتبرن الأقوى في العالم هن من الجنسية الأمريكية.

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