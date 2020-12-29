قرار أمزازي يغضب منتسبي الإدارة التربوية والأخضر يوضح

منذ 15 ساعة
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محمد منفلوطي_ هبة بريس 

نزل قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 أكتوبر 2020 ، ( نزل) كالصاعقة على مدبري ومدبرات المؤسسات التعليمية، ومنهم من اتهم الوزارة والنقابات بالتواطؤ، ومنهم من خرج مغردا على صفحات التواصل الاجتماعي منددا ومستنكرا.

في سياق هذا التفاعل، لم يترك الجيلالي الأخضر الفاعل التربوي والمشرف على صفحة بلغ صوتك للوزير، (خرج) مطمئنا ومتفاعلا مع مضامين القرار بالقول: “الناظر في القرار الوزاري الموقع من طرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 12 اكتوبر 2020 من أجل إصدار مذكرة الامتحان المهني الخاصة بفئة المتصرفين التربويين، وكذا إصدار المذكرة الإستدراكية التي تستثني المتصرفين التربوين من هذا الامتحان بتاريخ 16 اكتوبر 2020″.

ويرى الجيلالي الأخضر أنه لا تناقض بين القرارين، على اعتبار أن القرار الثاني ناسخ_للأول، هذا من جهة، ومن جهة ثانية يبين أن الوزارة ماضية في إخراج_المرسوم.
وللاشارة هذا القرار( الأول) يهم وزارة التربية الوطنية ويمكن سحبه بجرة قلم ابتداء من الغد، تفاديا لأي تشويش”.

وتابع بالقول: “ستعمل الوزارة على استدراك الأمر بقرار ثان سيعمل به بتاريخ 24 دجنبر 2020 بعد نشره بالجريدة الرسمية” .

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تعليق واحد

  1. ما قلتي والو أسي الاخضر ياليتك سكت فقط هادي راها ولات وزارة التخربيق ماشي وزارة التربية والامور راها واضحة مابقات النقابات ولايحزنون فهاد البلاد سيدنا الله ينصرو هو اللي باقي خدام فهاد البلاد . قاليك يخرج فرار وبعده بايام يخرج آخر وديريكت الجريدة الرسمية وراه مازال غادي يخرج واحد اخر ويمشي الجريدة الرسمية حتى هو … واش ماشي التخربيق هذا

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