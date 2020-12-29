تفاصيل الحالة الوبائية بجهة الدار البيضاء سطات في 24 ساعة الأخيرة

منذ 22 ثانية
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل الأرقام المرتفعة بخصوص معدلات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بجهة الدار البيضاء سطات و ذلك بالرغم من استمرار إجراءات الحجر الجزئي و حظر التنقل الليلي المفروض بالمدينة منذ أسابيع.

و في الأربع و عشرون ساعة الأخيرة ، سجلت جهة الدار البيضاء سطات 992 حالة جديدة، منها 727 حالة بالعاصمة الاقتصادية و 70 بالمحمدية و 37 ببرشيد و 48 بالنواصر و 48 بالجديدة و 40 بمديونة و 8 بابن سليمان و 14 بسطات.

أما وفيات الجهة خلال ساعات آخر حصيلة فقد بلغت 17 حالة وفاة، 15 منها سجلت بالدار البيضاء و حالتي وفاة  كانتا بمدينة سطات.

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