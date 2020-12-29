ايت الطالب: دول أوروبية شارفت أنظمتها الصحية على الانهيار بسبب كورونا

هبة بريس – الرباط

أكد وزير الصحة، خالد ايت الطالب، أن المملكة ومنذ تسجيل اولى حالات الإصابة بفيروس كورونا، اتخذت إجراءات مكلفة اقتصاديا واجتماعيا للتصدي للفيروس، كما دعت الى الالتزام بتدابير وقائية واحترازية لتجنب ارتفاع الحالات.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن المملكة عرفت انتكاسة وتحولا وبائيا مقلقا مباشرة بعد رفع الحجر الصحي بسبب التراخي في الالتزام بالاجراءات الوقائبة، والدخول المهني والمدرسي، ما تسبب في ارتفاع حالات الإصابة بكورونا وتسجيل ضغط على المراكز الاستشفائية والموارد البشرية.

واعتبر الوزير، أن فيروس كورونا لا يعترف بمدى قوة البنيات الصحية للدول، مشيرا الى أنه “حتى الدول الاوروبية التي تتفوق على المغرب في هذا الاطار عانت بشكل كبير بسبب الجائحة وشارفت أنظمتها الصحية على الانهيار بسبب اتفاع الحالات الحرجة”. وفق قوله

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