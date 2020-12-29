ايت الطالب: دول أوروبية شارفت أنظمتها الصحية على الانهيار بسبب كورونا
هبة بريس – الرباط
أكد وزير الصحة، خالد ايت الطالب، أن المملكة ومنذ تسجيل اولى حالات الإصابة بفيروس كورونا، اتخذت إجراءات مكلفة اقتصاديا واجتماعيا للتصدي للفيروس، كما دعت الى الالتزام بتدابير وقائية واحترازية لتجنب ارتفاع الحالات.
وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين، يومه الثلاثاء، أن المملكة عرفت انتكاسة وتحولا وبائيا مقلقا مباشرة بعد رفع الحجر الصحي بسبب التراخي في الالتزام بالاجراءات الوقائبة، والدخول المهني والمدرسي، ما تسبب في ارتفاع حالات الإصابة بكورونا وتسجيل ضغط على المراكز الاستشفائية والموارد البشرية.
واعتبر الوزير، أن فيروس كورونا لا يعترف بمدى قوة البنيات الصحية للدول، مشيرا الى أنه “حتى الدول الاوروبية التي تتفوق على المغرب في هذا الاطار عانت بشكل كبير بسبب الجائحة وشارفت أنظمتها الصحية على الانهيار بسبب اتفاع الحالات الحرجة”. وفق قوله
3 تعليقات
الدول الاوروبية لديها نسبة الشيخوخة كبيرة
اسبانيا خصصت زيادة في ميزانية الصحة وصلت إلى 70% يا سعادة الوزير….
هل يقدم لنا سعادة الوزير الى ما وصلت اليه نسب الانتحار خلال هذه الجائحة!
هل قاموا بدراسات للاثار السلبية للحجر الصحي على الناس!!!
هل يفسر لنا كيف يقومون بضبط الوافدين عبر المطارات، حيث ان علميا مدة حضانة الفيروس هي خمسة ايام!!
الناس كيداواو فديورهم…
اطباء القطاع الخاص و بعض الممرضين حملوا مشعال التطبيع و المواكبة في البيوت!!!
في الحقيقة افضع من ضعف المنظومة الصحية ، هناك ضعف من يسهرون عليه..على الاقل تواصليا!!
او لعله تعمد ذلك على اعتبار نوعية المخاطبين!!!
الحمدلله حنا في بلادنا معندناش المشكل لان منظمة الصحة تزادت عندنا منهارة خلوق خليو عليكم بلدان الاوروبية لأن البلدان الاوروبية رغم هاد الجائحة سير للمستشفى وشوف بعينيك كيف يستقبلوك ويعالجوك فكرو في الآخرة شوية باش تخدمو البلاد