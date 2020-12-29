البيضاء .. مصحة خاصة تطالب ب15 مليون لتسليم جثة ميت ب”كورونا”

*صورة تعبيرية

هبة بريس – الدار البيضاء

طالبت مصحة خاصة بمدينة الدار البيضاء مبلغ “15 مليون سنيتم” لعائلة ميت بفيروس “كورونا” لتسليم جتثه.

وكشفت عائلة الراحل في تصريح ل”هبة بريس” أن مصحة “أ” بالبيضاء طالبتهم بمبلغ 15 مليون سنتيم “7 ملايين مصاريف الادوية و8 ملايين مصاريف غرفة العناية المركزة وأجهزة التنفس” ، لتسليمهم جثته لدفنها.

وأضافت عائلة الراحل، أن الأخير البالغ من العمر 68 سنة، أصيب بفيروس كورونا قبل أيام وتم نقله الى المصحة جراء تدهور حالته الصحية، قبل أن يفارق الحياة .

وشددت العائلة على أن إدارة المصحة رفضت أخذ مبلغ أقل من المتواجد بالفواتير لتسليمهم جثة الراحل، مطالبين بتدخل وزارة الصحة، لانصافهم واكرام فقيدهم بالدفن في أقرب وقت.

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