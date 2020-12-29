القنيطرة والرباط- سلا تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة

منذ 3 ساعات
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية من الساعة السادسة من صباح أمس الإثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء :

– القنيطرة، والرباط-سلا : 13 ملم

– طنجة : 9 ملم

– تطوان : 7 ملم

– الرباط-المدينة : 4 ملم

– الحسيمة والشاون، والعرائش : 3 ملم

– الجديدة : 2 ملم

– المحمدية : ملمتر واحد

– الناظور، والدارالبيضاء-أنفا، ومكناس، وبنسليمان، والصويرة-المطار : أقل من ملمتر

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تعليق واحد

  1. الله يرحمنا برحمته فلا غنى لنا عنها والغيث من رحمته

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