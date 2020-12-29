القنيطرة والرباط- سلا تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال 24 ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف المديرية العامة للأرصاد الجوية من الساعة السادسة من صباح أمس الإثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء :

– القنيطرة، والرباط-سلا : 13 ملم

– طنجة : 9 ملم

– تطوان : 7 ملم

– الرباط-المدينة : 4 ملم

– الحسيمة والشاون، والعرائش : 3 ملم

– الجديدة : 2 ملم

– المحمدية : ملمتر واحد

– الناظور، والدارالبيضاء-أنفا، ومكناس، وبنسليمان، والصويرة-المطار : أقل من ملمتر

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