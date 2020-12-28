العلمي: “النسيج و الفلاحة و الطاقات المتجددة تغري الإسرائيليين للاستثمار بالمغرب”

منذ 20 دقيقة
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي أن قطاع النسيج و الفلاحة و الطاقات المتجددة تغري الإسرائيليين للاسثتمار بالمغرب.

و أكد المسؤول المغربي أن رجال أعمال إسرائيليين ينوون استمار رساميل ضخمة في هاته القطاعات بالمغرب خاصة بالمناطق الجنوبية للمملكة.

و شكلت المحادثات التي أجراها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الإثنين عبر تقنية المناظرة المرئية، مع وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، عمير بيرتس، مناسبة لتحديد مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الإمكانات القوية للشراكة المغربية-الإسرائيلية.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إن الأمر يتعلق بقطاعات النسيج والصناعات الفلاحية والبحث والتطوير في القطاع الصناعي، والتكنولوجيا الخضراء، وصناعة الطاقات المتجددة، مبرزة أن الطرفين اتفقا على إحداث مجموعة عمل مشتركة لإعداد مخطط عمل في القطاعات المحددة.

وأوضح البلاغ أن المحادثات بين الوزيرين ركزت على آفاق تعاون مثمر بين البلدين، يرتكز على إنجازاتهما الاقتصادية ويستجيب لأولوياتهما واستراتيجياتهما التنموية.

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