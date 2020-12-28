كورونا تنهي حياة 32 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية بالمغرب

هبة بريس- الرباط

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الاثنين 28 دجنبر 2020 تسجيل 950 حالة جديدة مؤكدة بـ”كورونا” خلال ال24 ساعة الماضية لتصل الحصيلة الاجمالية الى 433029 إصابة.

وحسب المعطيات الرسمية لوزارة الصحة فقد تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليصل مجموع الوفيات إلى 7272 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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