العثماني: أشعر بسعادة غامرة.. وستظل القضية الوطنية محط إجماع وطني

هبة بريس – الرباط

عبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن سعادته الغامرة بسبب حضوره للبرلمان وإجابته عن الاسئلة المتعقلة بالحصيلة الدبلوماسية للململكة في ملف القضية للوطنية وافاق حسم نزاع الصحراء المغربية.

وأكد العثماني، في كلمته بمجلس النواب يومه الاثنين، أنه يحضر اليوم، لاستعراض اهم التطورات والمستجدات الهامة والنوعية المتعلقة بالقضية الوطنية خلال الفترة الأخيرة.

وشدد رئيس الحكومة، على أن قضية الصحراء المغربية ستظل محط اجماع وطني بين كافة مكونات الشعب المغربي، ونقطة التحام وإجماع لكل القوى الوطنية الحية والتفافها وراء جلالة الملك دفاعا عن المصالح الحيوية للبلاد ودفاعا عن مقدساتها وسيادتها.

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