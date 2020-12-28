أكادير : مطالب بالتفتيش في إختلالات ملف محاكمة ” المرأة الحديدية “

*صورة تعبيرية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشف أبناء ” المرأة الحديدية” المعتقلة أزيد من 8 أشهر بالسجن المدني بأيت ملول، عن معطيات جديدة في ملف والدتهم، مطالبين بلجنة تفتيش مركزية للاطلاع على ملفها ، بعد ان شابته عدة اختلالات وصفوها ب ” غير العادلة ” .

وقال “عادل م” أحد أبناء ” المرأة الحديدية” في اتصال ب ” هبة بريس” أن العديد من الطلبات الموجهة للمحكمة حيث تتابع والدته، قوبلت بالرفض بدون تقديم أي مبررات قانونية لذلك، مما يطرح بحسبه عدة علامات إستفهام حول المحاكمة بأكملها .

وأضاف هذا الاخير أنه سبق وأن تقدم دفاع والدته ، بطلب جرد وثائق الملف الخاص بها ، من أجل الحصول على جميع الوثائق والمرفقات، غير أن الطلب قوبل بعدم الرد عليه .

وأرجع إبن المرأة المعتقلة ذلك، أن سبب الرفض بحسب رأيه راجع لكون بعض الوثائق والحجج التي تدين والدته، أصلا غير موجودة واخرى بها معلومات وصفها ب ” الخطيرة ” .

وكشف ” عادل م ” أن هناك طلب آخر قدم للمحكمة، والمتعلق بتصوير الملف الطبي لوالدته المعتقلة التي تعاني من مرض مزمن، قوبل بدوره بالرفض، مشيرا أن هذا ” الرفض” يعرض حياة والدته للخطر، محملا المسؤولية الكاملة للجهات الرافضة من أي مضاعفات صحية تصيب والدته .

وتساءل إبن المرأة المعتقلة، كيف يمكن ضمان المحاكمة العادلة في ظل هذه التجاوزات التي شابت جميع مراحل البحث التمهيدي و التحقيق الى المحاكمة دون إطلاعنا على كل الملف و مرفقاته، مضيفا لماذا يفعلون ذلك ومتشبتون بعدم الاطلاع على الملف ؟؟.

وأضاف الابن ، أن عدم الحصول على الوثائق وكذلك الملف الطبي، يشكل خرقا واضحا للدستور وما يضمنه من حقوق للمرأة بالخصوص والانسان بشكل عام، مما يستدعي برأيه تدخل الجهات المركزية المختصة لتصحيح هذا الوضع .

وبخصوص طبيعة ملف محاكمة والدته، أكد الابن ” عادل م” أن جميع الخبرات الخطية المنجزة في ملف والدته اتبتث ان التوقيع هو للمشتكي و ثم تجاهل ذلك من قبل الجهة المطلعة على الملف.

والمثير أن الابن، كشف للجريدة أن مجموعة من الاشخاص متورطة في ملف والدته، باتوا يسابقون الزمن من أجل إخفاء الحقيقة على الجهات المركزية، لأن ذلك برأي الابن سيعصف بعدد من الرؤوس .

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5