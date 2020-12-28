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المغرب وموريتانيا يبحثان سبل الدفع بعلاقات التعاون في مجال التعليم

منذ 4 ساعات
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*صورة تعبيرية
هبة بريس

شكل موضوع الدفع بعلاقات التعاون المغربي الموريتاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، محور لقاء عقده اليوم الاثنين بالرباط، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي بمعية الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ادريس أوعويشة، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، سيدي ولد سالم.

وأفاد بلاغ للوزارة أن المباحثات، التي تمحورت حول استشراف آفاق تعزيز علاقات التعاون الأخوية والمتميزة التي تجمع المملكة المغربية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، بحثت سبل الدفع بعلاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات ذات الصلة بالتعليم العالي والبحث العلمي ومد جسور الشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية المغربية ونظيراتها الموريتانية، خاصة في مجال تبادل التجارب والخبرات ودعم حركية الطلبة والأساتذة، وكذا الإشراف المشترك على رسائل الدكتوراه.

وذكر المصدر ذاته بالعلاقات المتميزة التي تربط المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك منذ التوقيع على اتفاقية التعاون الثقافي سنة 1972، والتي تلتها جملة من اتفاقيات الشراكة والبرامج التنفيذية بين حكومتي وجامعات البلدين.

وأشارت الوزارة، في بلاغها، إلى أن أزيد من 1200 طالب موريتاني يتابعون دراستهم الجامعية بمؤسسات التعليم العالي العمومية بالمغرب، برسم السنة الجامعية 2019-2020، موزعين على مختلف الجامعات والتخصصات الأكاديمية والعلمية.

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تعليق واحد

  1. تغير جدري في عقلية سيدي ولد سالم.

    سيدي ولد سالم صديق قديم،إنه إنسان طيب وكريم، أتدكره دائماً بالشاي الموريتاني، درسنا جميعاً في جامعة ديجون الفرنسية، كان مهتم بمشكل الصحراء المغربية ومؤيد للاطروحة الجزائرية لانه كان يستمع لاكديب راديو الجزائر انداك، لكن مع الزمن جاء ألحق وزهق الباطل . تحياتي لسيدي ولد سالم.

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