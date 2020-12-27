الرشيدية .. العثور على جثة شاب ثلاثيني معلقة بحبل

هبة بريس – الرشيدية

بحي اولاد الحاج بمدينة الرشيدية تم مساء اليوم الأحد 27 دجنبر الجاري العثور على جثة شاب ثلاثيني معلقة بحبل داخل المحل الذي كان يستغله لبيع العقاقير (دروكري).

وحسب مصدر مطلع ل”هبة بريس” فالشاب “ي.ال” مزداد سنة 1994 بقصر مسكي بالجماعة الترابية مدغرة ضواحي مدينة الرشيدية.

وأضاف نفس المصدر أنه بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية لإخضاعها للتشريح الطبي، وتم فتح بحث قضائي لمعرفة ملابسات هذه الواقعة .