الشعب الالماني يصفق ل ” ميركل” وهي تغادر الحزب الديمقراطي بعد 18 سنة من الانجازات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

دقائق من التصفيقات المتواصلة من الشعب الألماني، ل “أنجيلا ميركل” وهي تودع الحزب الديمقراطي الذي كانت ترأسه .

السيدة ذات الإبتسامة الحنونة ، والمواقف الإنسانية المؤثرة ، و القرارات السياسية الحكيمة ، غادرت فخورة بما صنعت طيلة 18 سنة ، من خدمة لبلادها ، مرورا بعدم افتعال أي حروب، أو المشاركة فيها ، إلى فتح حدودها لاستقبال اللاجئين من كافة أنحاء العالم .

غادرت من دون أن تزداد ثراءا، بل إزدادت شعبية وحب من شعبها ، فهي لم تسرق يورو واحدا من المال العام ، ولا وضعت يدها على عقار من أملاك دولة المانيا ، فهي مازالت إلى اليوم تقيم في نفس الشقة الصغيرة مع زوجها ، وتقوم بشراء حاجاتها بنفسها ، ولا يرافقها أي موكب في تنقلاتها ، فهي لا تحتاج إلى حراسة يحرسها ضميرها . لقد كانت على قدر الأمانة ، فكافأها الشعب بالمحبة والإحترام .

وكانت المستشارة الألمانية انغلا ميركل، قد قادت الحزب الديمقراطي المسيحي طيلة 18 عاما. وفي فترة ولايتها على الحزب لم يبقى أي أثر لرئاسة السياسي المخضرم للحزب الراحل “هيلموت كول “الذي قاد الحزب لعقود. لكن ميركل أكملت المشوار وجعلت الحزب يبقى قويا ويخدم ألمانيا والالمانيين .

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