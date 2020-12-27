الناظور.. إجهاض عملية للهجرة السرية وضبط 44 مرشحا بينهم نساء

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس- الرباط

 

أجهضت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، صباح اليوم الأحد، محاولة للهجرة غير المشروعة وتوقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، من ذوي السوابق القضائية في تكوين عصابة إجرامية، وذلك للاشتباه في تورطه في تنظيم هذا النشاط الإجرامي والاتجار في البشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية أسفرت عن ضبط 44 مرشحا للهجرة غير المشروعة، من بينهم مجموعة من النساء، أثناء استعدادهم للهجرة بطريقة سرية انطلاقا من المنطقة البحرية الفاصلة بين شاطئ “بوكانا” وبحيرة “مارشيكا”، فيما تم أيضا حجز قارب مطاطي مزود بمحرك ومجموعة من سترات النجاة وبراميل تحتوي على وقود البنزين.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخضاع المنظم والمرشحين للهجرة غير المشروعة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء داخل المغرب أو خارجه.

وأشار البلاغ إلى أن إجهاض هذه العملية للهجرة غير المشروعة يأتي في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة شبكات التهجير السري والاتجار بالبشر

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