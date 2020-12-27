آسفي.. سبعيني ينهي حياة شاب تحرّش بابنته

منذ 20 دقيقة
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*الصورة تعبيرية *

هبة بريس – اسفي 

شهد حي سانية زين العابدين بمدينة آسفي مساء السبت 26 جنبر الجاري، جريمية قتل راح ضحبتها شاب على يد شخص في اىسبعينيات من العمر،. وفق ما أفادت به مصادر محلية.

المصادر ذاتها، قالت أن الجاني أقدم على قتل الضحية بعدما وجه اليه طعنات بواسطة سكين، وذلك عقب خلاف نشب بينها إثر “تحرش” الهالك بابنة الجاني رغم تنبيهاته المتكررة له.

واستنفرت الواقعة، المصالح الامنية التي حضرت الى عين المكان، وقامت بمباشرة ابحاثها وتحقيقاتها ، ليتم توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية فيما أودعت جثة الهالك بمستودع الاموات التابع للمستشفى الاقليمي باسفي.

 

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