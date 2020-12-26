بعد أسبوع من شرائه سيارة ”داسيا“ من شركة ”رونو“..مواطن يتفاجئ بمشكل خطير في السيارة

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4 تعليقات
حتا أنا عندي نفس المشكل من صوديصما اكادير و في الاخير استسلمت، اسوق و أصحح اتجاه السيارة منذ 2012
الغباء
هو انك تنتظر اصلاح السيارة عوض ان تطالب باستعادة اموالك او تعويضك بسيارة جديدة..
للاسف انتم اغبياء تدهبون لشراء الجديد في المغرب
والنتيجة هي اموالكم كتضيع
شريوا بونو كازيون تكون خارجية
نعم يا أخي هاده هاده مشاكل نعاني منها في المغرب لأن هاده تريد إلى الربح ولا يهمها الزبون وحتى الإدارة ادادة فاشلة كان عندي اول تغيير زيت العشرة الأولى وانا اعرف ان هاده الخدمه في دول ثانية بالمجان مرثين عندما تكلمت مع المسؤول تعمل معي معاملة غير لاءقة يجب على المغاربة أن يقاطعون هاده الشركة كنت خارج البلد واشتريت سيارة هونداي الينترا٢٠٤ معاملات الجيد وانا ندمت على شراء الدسيا لا معاملة ولا احترام يجب على المدير أن يكون مدير وليس شمكار واسمحو على كلمت شمكار تعامل معي بنفس معاملة كأنه نفس ما قلته من قبل الشركات الآسيوية أو الامريكيه أن سمعت ان هناك عيب في اي نوع من سيارتها تستدعي جميع السيارات وتعمل لها فحص وتعطيك بدل سيارة هنا في المغرب وللأسف الشديد ليست هنا تقافة التعامل مع الزبون وذا تكمت مع أي مسؤول نحن في المغرب نعم نحن في المغرب لاكن اريد حقوقي القانونية لمذا الدسيا في دول الخليج غير المغرب وارجو منكم الرد على والسلام مواطن مغربي يغير على بلده مع احترماتي
إذا ظلوا يماطلونك اكتري سيارة ثم الجأ إلى المحكمة و أطلب كذلك التعويضات عن كل الضرر الذي لحق بك و لا تكن ساذجا