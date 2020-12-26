بعد أسبوع من شرائه سيارة ”داسيا“ من شركة ”رونو“..مواطن يتفاجئ بمشكل خطير في السيارة

منذ 14 ساعة
4

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نزهة الساهل القنصل العام للمملكة بمونبيلي تشيد بالجالية وتفاعلها مع القضية الوطنية

نزهة الساهل القنصل العام للمملكة بمونبيلي تشيد بالجالية وتفاعلها…

منذ 22 ساعة
Photo of مراكش .. مطاردات أمنية وتوقيف مخالفي حظر التجوال الليلي

مراكش .. مطاردات أمنية وتوقيف مخالفي حظر التجوال الليلي

منذ 23 ساعة
Photo of الدار البيضاء .. حادث يحول حياة “جندي شاب” إلى عذاب

الدار البيضاء .. حادث يحول حياة “جندي شاب” إلى…

منذ 23 ساعة
Photo of حريق “مُفتعل” بإقامة سكنية والشرطة التقنية تتدخل

حريق “مُفتعل” بإقامة سكنية والشرطة التقنية تتدخل

منذ 23 ساعة
Photo of بجمعية رباط الفتح.. عرض فيلم “الكنز” الذي يجسد علاقة المسلمين باليهود

بجمعية رباط الفتح.. عرض فيلم “الكنز” الذي يجسد علاقة…

منذ 23 ساعة
Photo of بحضور الكاتب العام لوزارة الفلاحة .. توزيع آليات فلاحية وتدشين مركز حليب جرسيف بمواصفات عالية الجودة

بحضور الكاتب العام لوزارة الفلاحة .. توزيع آليات فلاحية…

منذ 24 ساعة
Photo of سلطات الرباط تجول أزقة السوق المركزي للتأكد من تطبيق قرار منع التجوال الليلي

سلطات الرباط تجول أزقة السوق المركزي للتأكد من تطبيق…

منذ يوم واحد
Photo of أجواء مدينة الرباط ليلا بعد الساعة التاسعة وحضور أمني مكثف

أجواء مدينة الرباط ليلا بعد الساعة التاسعة وحضور أمني…

منذ يوم واحد
Photo of زوج المغربية المتوفية بالأردن يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مثيرة في الموضوع

زوج المغربية المتوفية بالأردن يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل…

منذ يومين
Photo of بعد مرض زوجها بشلل نصفي .. معاناة سيدة مع مصحة خاصة

بعد مرض زوجها بشلل نصفي .. معاناة سيدة مع…

منذ يومين

‫4 تعليقات

  1. حتا أنا عندي نفس المشكل من صوديصما اكادير و في الاخير استسلمت، اسوق و أصحح اتجاه السيارة منذ 2012

  2. الغباء
    هو انك تنتظر اصلاح السيارة عوض ان تطالب باستعادة اموالك او تعويضك بسيارة جديدة..
    للاسف انتم اغبياء تدهبون لشراء الجديد في المغرب
    والنتيجة هي اموالكم كتضيع
    شريوا بونو كازيون تكون خارجية

  3. نعم يا أخي هاده هاده مشاكل نعاني منها في المغرب لأن هاده تريد إلى الربح ولا يهمها الزبون وحتى الإدارة ادادة فاشلة كان عندي اول تغيير زيت العشرة الأولى وانا اعرف ان هاده الخدمه في دول ثانية بالمجان مرثين عندما تكلمت مع المسؤول تعمل معي معاملة غير لاءقة يجب على المغاربة أن يقاطعون هاده الشركة كنت خارج البلد واشتريت سيارة هونداي الينترا٢٠٤ معاملات الجيد وانا ندمت على شراء الدسيا لا معاملة ولا احترام يجب على المدير أن يكون مدير وليس شمكار واسمحو على كلمت شمكار تعامل معي بنفس معاملة كأنه نفس ما قلته من قبل الشركات الآسيوية أو الامريكيه أن سمعت ان هناك عيب في اي نوع من سيارتها تستدعي جميع السيارات وتعمل لها فحص وتعطيك بدل سيارة هنا في المغرب وللأسف الشديد ليست هنا تقافة التعامل مع الزبون وذا تكمت مع أي مسؤول نحن في المغرب نعم نحن في المغرب لاكن اريد حقوقي القانونية لمذا الدسيا في دول الخليج غير المغرب وارجو منكم الرد على والسلام مواطن مغربي يغير على بلده مع احترماتي

  4. إذا ظلوا يماطلونك اكتري سيارة ثم الجأ إلى المحكمة و أطلب كذلك التعويضات عن كل الضرر الذي لحق بك و لا تكن ساذجا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق