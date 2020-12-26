كندا تسجل أول إصابتين بسلالة كورونا الجديدة

منذ 11 دقيقة
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هبة بريس- وكالات

أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم السبت، عن تسجيلها أول إصابتين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيدء19″، حيث تم رصدهما في ولاية أونتاريو.

وقالت وزارة الصحة في الولاية، في بيان أصدرته مساء السبت، إن الإصابتين تم تسجيلهما لدى زوجين من جنوب أونتاريو، مشيرة إلى أنه لا توجد حاليا أي معلومات حول سفرهما إلى الخارج أو مخالطتهما مع المصابين.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تدخل فيه أونتاريو السبت إلى نظام الإغلاق العام على خلفية ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وأعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، يوم 14 ديسمبر، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.

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