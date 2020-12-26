ولد سيدي مولود …الصور التي يروجها التلفزيون الجزائري هدفها تغليط للرأي العام

منذ 6 ساعات
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشف مصدر جد مقرب من المعارض المبعد قسرا من مخيمات تندوف “مصطفى سلمى ولد سيدي مولود ان ما روج له التلفزيون الجزائري من قصص خيالية كدب وبهتان وذلك بخصوص قصف القوات المسلحة الملكية المغربية لبنايات آيلة للسقوط تخص مدنيين بمنطقة المحبس غرب الجدار.

وأكد المتحدث أن الصور الملتقطة لا تعود لمساكن مدنيين صحراويين بل هو مقر تابع للناحية العسكرية السادسة لمليشيات البوليساريو والتي تقع بنفوذ منطقة الرينكون على بعد 50 كيلومترا من الرابوني.

ونفى المصدر ل “هبة بريس” ان يكون المقر الذي يظهر في الصورة و الذي يقول التلفزيون الجزائري أنه آثار قصف مغربي لبيوت المدنيين هو مقر عسكري بامتياز و هو مقر للناحية العسكرية السادسة قرب منطقة الرينكون على بعد 50 كلم من الرابوني قبالة قطاع المحبس.

واشار المتحدث ان إحدى الصور للمقر المدمر توجد فيه شارة “قف” باللون الأحمر التي لا محل لها في عالم المدنيين.

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تعليق واحد

  1. Qui va encore croire le régime Harki faible et ces vieillards caporaux des années vingt il n’est plus crédible vis-à-vis de la communauté internationale

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