الرباح : “المغاربة يتفهمون مواقف البيجيدي وسيصوتون عليه !”
هبة بريس- الرباط
قال عزيز الرباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وزير الطاقة والمعادن، أن حزب المصباح يدعم جميع القرارات التي تتخذها الدولة بحكم موقعه في التسيير، بما في ذلك تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وأضاف الرباح، مساء أمس الجمعة في المهرجان الافتتاحي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الجزئية بإقليم الرشيدية، أن المغاربة يتفهمون مواقف حزب العدالة والتنمية، وسيصوتون عليه في الانتخابات المقبلة، لافتا الى أن موقف حزب العدالة والتنمية من التطبيع ثابت ولايتغير.
وكان بيان لحزب المصباح نشره على موقه الالكتروني قد أكد على “دعم رئيس الحكومة المغربية والأمين العام للحزب سعدالدين العثماني في إطار مسؤولياته السياسية والحكومية وما يقتضيه ذلك من دعم وإسناد للعاهل المغربي محمد السادس”.
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19 تعليقات
Ghir sirou f7alkoum
فعلا شبعتم فتطمعون بالمزيد ومن أجل ذلك تنازلتم على كل مبادئكم التب من اجلها منحكم المغاربة ثقتكم لكن خذلتم هذا الشعب المسكين الذي صدق اكاذيبكم و انطلت عليه حيلكم و سقط في شباك الاعيبكم و مع ذلك تفولون انه سيصوت عليكم ، لماذا؟ هل لأجل الاستمرار في افقار المواطن البسيط و ملء بطونكم و جيوبكم ؟ لن نسامحكم على ما فعلتم . فالموعد الله.
لا يا أخي لا نصوت عليكم لأنكم تعرقلون تنمية البلاد لماذا لا تريدون استئناف العلاقات مع إخواننا الاسرائلين هل تريدون التطبيع مع الجارة الشرقية الصهيونية ديال بصح أما الفلسطنيين هم ايضا أعداء الوحدة الترابية يدبرو راسهم يعومو بحرهم مصالح المغرب اولا وثانيا وثالثا….. الصحراء مغربية ابا من أبا واحب من احب والله ينصر أمير المؤمنين. الله. الوطن.الملك
أما أنتم الا منافقون ارسلوا الله يرحم الوالدين
غير بقى تحلم. اصبحتم ورقة محروقة.
لقاء لفظكم المغاربة جميعا
إن لم تستحي فقل ما شئت…(أنا حشمة في مكانك)
ياكما طامعين ترجعو لتالت مرة على التوالي ههههههههه
الولف صعيب هههههههه
سير الله يلعن لي مايحشم. واشحال وجهكوم قاصح. ننتظر على احر من الجمر تغبروا علينا مانعاودوش نشوفو كمامركم
غير على من تضحك يا وجه المصايب الله ياخد فيك الحق
هذا حزب البوحاطيين والانتهازيين والمنافقين..
أنتم سبب توقف عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بمجيئكم جاء الجفاف وغلاء الأسعار وكورونا وكل المصائب ..
تتبرئون من سياسة الدولة أيها المنافقون وتكفرون الباقي على أساس إنكم أنتم المسلمون وتمنحون صكوك الغفران
Quelle trahison!
لقد أخطأت العنوان لقد انتهيتم سياسيا بعد فعلتكم التي فعلتم في حق الشعب فإلى مزبلة التاريخ لقد حطمتم آمالنا وقضيتم على أحلامنا حتى من سبقوكم كانوا أفضل منكم 1000 مرة وحصيلتكم 000 وموعدنا الإنتخابات المقبلة
مارأيك في منشفة المطبخ…،
Reposez vous laissez nous tranquille
يا اخي نريد التغيير لقد مللنا و جوهكم التي لم نرى معها منذ 2011 لا عدالة و لا تنمية
هذه رسالة الى كل الاحزاب بدون استثناء
لا افهم باقي سنة على الانتخابات وانتم كتسخنوا الطرح من دابا هدي هي الميوعة بعينها
فعوض ما تخدموا كتضاربو على انتخابات باقى بعيدة واش غادي توصلوا ليها بعدا الله يطول عمري وعمركم شوفو لينا غير حل لتاثير هاظ الجايحة اللي هلكتنا والانتخابات علمها عند الله
لي غادي ينتخب اعلى شي حزب حسبوا احمق كلشي اتفظح
اقرؤوا التعاليق وانظروا لتتيقنوا كم الشعب يحبكم فمن لم يستحي فليفعل او يقل ما شاء والشعب المغربي شعب ذكي ونحن مع التطبيع والعلاقة الجميلة مع الاخوان الاسرائليين والانسان كيفما كان اخ الانسان ومصلحةالوطن هي العليا حفظ الله ملكنا الحبيب الغالي ونحن من ورائه وبجانبه داعيين للسدة العالية بالله ان يحفظه ويسدد خطاه هو الوحيد الذي يحب وطنه وشعبه بصدق ساعيا لمصلحة الوطن والمواطنين وكلنا نبادله نفس الحب
سلينا الشريف باركة عليكم الدقيقة تسعين عاد فقتيو
القنيطرة الرباح بلا ميدور فيها كلشي حالف عليه جوعهم