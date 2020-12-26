الرباح : “المغاربة يتفهمون مواقف البيجيدي وسيصوتون عليه !”

هبة بريس- الرباط

قال عزيز الرباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وزير الطاقة والمعادن، أن حزب المصباح يدعم جميع القرارات التي تتخذها الدولة بحكم موقعه في التسيير، بما في ذلك تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأضاف الرباح، مساء أمس الجمعة في المهرجان الافتتاحي للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الجزئية بإقليم الرشيدية، أن المغاربة يتفهمون مواقف حزب العدالة والتنمية، وسيصوتون عليه في الانتخابات المقبلة، لافتا الى أن موقف حزب العدالة والتنمية من التطبيع ثابت ولايتغير.

وكان بيان لحزب المصباح نشره على موقه الالكتروني قد أكد على “دعم رئيس الحكومة المغربية والأمين العام للحزب سعدالدين العثماني في إطار مسؤولياته السياسية والحكومية وما يقتضيه ذلك من دعم وإسناد للعاهل المغربي محمد السادس”.

ما رأيك؟ المجموع 14 آراء 12 2