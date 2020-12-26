امتنع عن الأكل منذ فترة.. وفاة معتقل بتهمة الإرهاب بسجن سلا

منذ 29 ثانية
0

*صورة تعبيرية
هبة بريس

أعلنت إدارة السجن المحلي سلا 2 عن وفاة السجين (ع.ع)، المعتقل قيد حياته بهذه المؤسسة على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، على الساعة السابعة صباحا من يومه السبت.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، “أن السجين المذكور كان يمتنع عن تناول ما يقدم له من وجبات غذائية بحجة أنها مقدمة “من طرف الطاغوت”، حيث تم إشعار النيابة العامة المختصة بهذا الامتناع في مراسلتين بتاريخ 09 و13 نونبر 2020، كما تم وضع المعني بالأمر تحت المراقبة الطبية بالمؤسسة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “تم نقل السجين المشار إليه إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بتاريخ 25 دجنبر 2020، حيث خضع لمجموعة من الفحوصات الطبية قبل أن يتم إرجاعه إلى المؤسسة السجنية حيث توفي صباح يومه السبت، رغم تدخل الفريق الطبي للمؤسسة وتقديم الإسعافات الضرورية له”.

وخلص البلاغ إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة المختصة، كما تم إبلاغ عائلة المعني بالأمر بالوفاة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرباط.. انقلاب شاحنة تحمل “البيرة” وسط مقاطعة اليوسفية

الرباط.. انقلاب شاحنة تحمل “البيرة” وسط مقاطعة اليوسفية

منذ 11 ساعة
Photo of طنجة.. كمين محكم يطيح بفتاتين ابتزتا شخصا وهددتاه بالتشهير

طنجة.. كمين محكم يطيح بفتاتين ابتزتا شخصا وهددتاه بالتشهير

منذ 14 ساعة
Photo of العيون .. عشرينية مجازة تنتحر بسبب العطالة

العيون .. عشرينية مجازة تنتحر بسبب العطالة

منذ 18 ساعة
Photo of رشق الشرطة بقنينات غاز وعرض زوجته للاعتداء.. توقيف شخص بالرصاص باليوسفية

رشق الشرطة بقنينات غاز وعرض زوجته للاعتداء.. توقيف شخص…

منذ 23 ساعة
Photo of العيون .. حجز طنين و520 كلغ من المخدرات واعتقال شخص

العيون .. حجز طنين و520 كلغ من المخدرات واعتقال…

منذ 23 ساعة
Photo of الإتجار في المخدرات والتبليغ عن جريمة وهمية ..إيقاف شخص بفاس

الإتجار في المخدرات والتبليغ عن جريمة وهمية ..إيقاف شخص…

منذ 23 ساعة
Photo of البحرية الملكية تقدم المساعدة ل43 مهاجرا افريقيا بسواحل العيون

البحرية الملكية تقدم المساعدة ل43 مهاجرا افريقيا بسواحل العيون

منذ يوم واحد
Photo of فاس.. شبهة التوظيف في الجيش و الدرك تطيح بشبكة مصنفة خطر

فاس.. شبهة التوظيف في الجيش و الدرك تطيح بشبكة…

منذ يومين
Photo of الكركرات.. شرطة الحدود والجمارك تحجز كمية كبيرة من المخدرات

الكركرات.. شرطة الحدود والجمارك تحجز كمية كبيرة من المخدرات

منذ يومين
Photo of كاميرا المراقبة ببرشيد تطيح بشابين قاما بالسطو على سيارة في واضحة النهار

كاميرا المراقبة ببرشيد تطيح بشابين قاما بالسطو على سيارة…

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق