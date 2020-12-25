لقجع لأشبال الأطلس: “المغاربة معولين عليكم توصلونا لمونديال 2026”

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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد فوزي لقجع للاعبي منتخب الشبان بعد وصولهم للمغرب أن المغاربة فخورين بهم و بالإنجاز الذي حققوه من خلال التأهل لكأس إفريقيا، مضيفا بأن الجميع ينتظر من هذا الجيل أن يحقق آمال المغاربة في التأهل لمونديال 2026.

و استقبل فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يومه الجمعة 25 دجنبر 2020 أعضاء المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الذي تأهل إلى منافسات كأس إفريقيا للأمم التي ستجرى أطوارها بموريتانيا سنة 2021.

وهنأ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لاعبي المنتخب الوطني على المستوى الذي ظهروا به في دورة شمال إفريقيا التي أقيمت بتونس، مؤكدا أنهم كانوا نموذجا يحتذى به سواء في المباريات أو في التداريب.

و أوضح فوزي لقجع، أن التأهيل إلى كأس إفريقيا يبقى محطة أولى، وإنما الهدف يبقى أساسا تشريف كرة القدم المغربية في كأس إفريقيا المقبلة، قبل الدخول في الاستحقاقات المقبلة، في مقدمتها الاستعداد للألعاب الأولمبية التي ستجرى بباريس 2024.

و أكد رئيس جامعة الكرة أن هذا الجيل سيكون أمل المغاربة في الوصول إلى أولمبياد 2024 و كذا نهائيات كأس العالم 2026.

يشار الى أن هذا الاستقبال حضره كل من حسن الفيلالي عضو المكتب المديري للجامعة ورئيس البعثة المغربية إلى تونس وعبد السلام بلقشور نائب رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.

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