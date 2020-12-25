الملك للرئيس الإسرائيلي: “موقف المغرب ثابت و لن يتغير بخصوص القضية الفلسطينية”

منذ 3 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

تباحث الملك محمد السادس هاتفيا مع بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل و ذلك وفق ما أكده بلاغ للديوان الملكي هذا المساء.

و وفق البلاغ، فقد جدد العاهل المغربي في حديثه مع رئيس وزراء دولة إسرائيل موقف المملكة المغربية الثابت من القضية الفلسطينية.

و جدد صاحب الجلالة خلال محادثته الهاتفية مع نتنياهو التأكيد على الموقف الثابت والذي لا يتغير للمملكة المغربية بخصوص القضية الفلسطينية، وكذا الدور الرائد للمملكة من أجل النهوض بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

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تعليق واحد

  1. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ
    أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

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