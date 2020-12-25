بعد عزل البيجيدية ايمان صبير.. “الاحرار” يظفر برئاسة جماعة المحمدية

هبة بريس

فاز حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة، برئاسة جماعة المحمدية، بعد عزل الرئيسة السابقة عن حزب العدالة والتنمية، ايمان صبير.

وحصلت التجمعية زبيدة توفيق على رئاسة الجماعة، بعد حصدها ل 25 صوتا في الانتخابات التي جرت صباح اليوم الجمعة، مقابل 19 صوت لمنافستها عن حزب المصباح إيمان صبير.

هذا ويشار الى أن عامل عمالة المحمدية، أصدر قرارا بعزل إيمان صبير قبل مدة، تنفيذا للحكم القضائي النهائي القاضي ببطلان إنتخابها.

ورفضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، طلب الطعن الذي تقدمت به صبير ضد قرار عامل المحمدية.

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