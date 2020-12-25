بعد عزل البيجيدية ايمان صبير.. “الاحرار” يظفر برئاسة جماعة المحمدية

منذ 55 دقيقة
1

هبة بريس

فاز حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الجمعة، برئاسة جماعة المحمدية، بعد عزل الرئيسة السابقة عن حزب العدالة والتنمية، ايمان صبير.

وحصلت التجمعية زبيدة توفيق على رئاسة الجماعة، بعد حصدها ل 25 صوتا في الانتخابات التي جرت صباح اليوم الجمعة، مقابل 19 صوت لمنافستها عن حزب المصباح إيمان صبير.

هذا ويشار الى أن عامل عمالة المحمدية، أصدر قرارا بعزل إيمان صبير قبل مدة، تنفيذا للحكم القضائي النهائي القاضي ببطلان إنتخابها.

ورفضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، طلب الطعن الذي تقدمت به صبير ضد قرار عامل المحمدية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني: ننوه بالمجهودات المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

العثماني: ننوه بالمجهودات المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

منذ ساعتين
Photo of العلاقات المغربية البريطانية : إستثمارات واعدة وإعتراف مرتقب بمغربية الصحراء

العلاقات المغربية البريطانية : إستثمارات واعدة وإعتراف مرتقب بمغربية…

منذ 3 ساعات
Photo of حمورو: لا حاجة لعقد دورة استثنائية للمجلس بعد كلمة بنكيران

حمورو: لا حاجة لعقد دورة استثنائية للمجلس بعد كلمة…

منذ 4 ساعات
Photo of “النهار الجزائرية” تعترف بمغربية الصحراء وتنشر الخريطة الكاملة للمملكة

“النهار الجزائرية” تعترف بمغربية الصحراء وتنشر الخريطة الكاملة للمملكة

منذ 4 ساعات
Photo of لفتيت يذكر بآجال التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمهنية

لفتيت يذكر بآجال التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمهنية

منذ 4 ساعات
Photo of العثماني أمام نواب الأمة لتقديم حصيلة الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء

العثماني أمام نواب الأمة لتقديم حصيلة الدبلوماسية المغربية في…

منذ 5 ساعات
Photo of الشبكة المغربية الأمريكية تنظم النسخة السادسة من “يوم المغرب”

الشبكة المغربية الأمريكية تنظم النسخة السادسة من “يوم المغرب”

منذ 17 ساعة
Photo of منتخبو الأقاليم الصحراوية: “نعتز بقرارات الملك و مستعدون لتطبيق مخطط التنمية”

منتخبو الأقاليم الصحراوية: “نعتز بقرارات الملك و مستعدون لتطبيق…

منذ 18 ساعة
Photo of الرباط ولندن ترحبان بالتطبيق المؤقت لاتفاقية الشراكة الموقعة بينهما

الرباط ولندن ترحبان بالتطبيق المؤقت لاتفاقية الشراكة الموقعة بينهما

منذ 18 ساعة
Photo of المجلس الحكومي.. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية

المجلس الحكومي.. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية

منذ 18 ساعة

تعليق واحد

  1. كيف الباجدة كيف الاحرار كيف الحرور ما كاين نفع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق