إصابة النجمة المصرية يسرا بفيروس كورونا
نجلاء مزيان : هبة بريس
كشفت النجمة المصرية يسرا عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد لإحدى المواقع المصرية، مضيفة انها تخضع للحجر الصحي بمنزلها.
و حسب مصادر متطابقة فإن الفنانة يسرا قامت بإجراء التحاليل المخبرية بعدما أحست بأعراض الكورونا، كما أنها من المرتقب أن تعلن عن خبر إصابتها رسميا عبر بيان صحفي.
و في سياق متصل علقت صديقتها المقربة النجمة المصرية إلهام شاهين: “يسرا في صحة جيدة والحمدلله، أصيبت بفيروس كورونا، وبتاخد العلاج حاليا، وتقيم في منزلها، والحالة بسيطة زي البرد العادي”.
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