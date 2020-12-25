إصابة النجمة المصرية يسرا بفيروس كورونا

منذ 11 دقيقة
0

نجلاء مزيان : هبة بريس

كشفت النجمة المصرية يسرا عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد لإحدى المواقع المصرية، مضيفة انها تخضع للحجر الصحي بمنزلها.

و حسب مصادر متطابقة فإن الفنانة يسرا قامت بإجراء التحاليل المخبرية بعدما أحست بأعراض الكورونا، كما أنها من المرتقب أن تعلن عن خبر إصابتها رسميا عبر بيان صحفي.

و في سياق متصل علقت صديقتها المقربة النجمة المصرية إلهام شاهين: “يسرا في صحة جيدة والحمدلله، أصيبت بفيروس كورونا، وبتاخد العلاج حاليا، وتقيم في منزلها، والحالة بسيطة زي البرد العادي”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المهرجان الوطني للفيلم التربوي بفاس.. أصالة في المضمون وطموحات هادفة

المهرجان الوطني للفيلم التربوي بفاس.. أصالة في المضمون وطموحات…

منذ 17 ساعة
Photo of اصالة تعلق على صورة طليقها و حبيبته: “تفاصيلها بشعة”

اصالة تعلق على صورة طليقها و حبيبته: “تفاصيلها بشعة”

منذ 22 ساعة
Photo of كورونا تودي بحياة والد الفنانة حنان الخضر

كورونا تودي بحياة والد الفنانة حنان الخضر

منذ يومين
Photo of “جوابك ذهب” للعشابي يتوج بلقب أفضل برنامج ناطق بالعربية من بلجيكا

“جوابك ذهب” للعشابي يتوج بلقب أفضل برنامج ناطق بالعربية…

منذ يومين
Photo of أرملة نور الدين الصايل تكشف أسباب تأخير دفن جثمان زوجها

أرملة نور الدين الصايل تكشف أسباب تأخير دفن جثمان…

منذ 3 أيام
Photo of بكلمات مؤثرة.. اسماء توجه رسالة لشقيقها الراحل صلاح الدين الغماري

بكلمات مؤثرة.. اسماء توجه رسالة لشقيقها الراحل صلاح الدين…

منذ 3 أيام
Photo of الفنانة أحلام شرف الدين تعلن إصابتها و عائلتها بفيروس كورونا

الفنانة أحلام شرف الدين تعلن إصابتها و عائلتها بفيروس…

منذ 4 أيام
Photo of سعد المجرد و زهير البهاوي في عمل مشترك “الوجه الثاني”

سعد المجرد و زهير البهاوي في عمل مشترك “الوجه…

منذ 4 أيام
Photo of بعد عودتها للدراسة.. هكذا أعرب رشيد الوالي عن فخره بزوجته

بعد عودتها للدراسة.. هكذا أعرب رشيد الوالي عن فخره…

منذ 4 أيام
Photo of سناء عكرود تفاجئ جمهورها باعتراف غريب

سناء عكرود تفاجئ جمهورها باعتراف غريب

منذ 4 أيام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق