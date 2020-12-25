إصابة النجمة المصرية يسرا بفيروس كورونا

نجلاء مزيان : هبة بريس

كشفت النجمة المصرية يسرا عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد لإحدى المواقع المصرية، مضيفة انها تخضع للحجر الصحي بمنزلها.

و حسب مصادر متطابقة فإن الفنانة يسرا قامت بإجراء التحاليل المخبرية بعدما أحست بأعراض الكورونا، كما أنها من المرتقب أن تعلن عن خبر إصابتها رسميا عبر بيان صحفي.

و في سياق متصل علقت صديقتها المقربة النجمة المصرية إلهام شاهين: “يسرا في صحة جيدة والحمدلله، أصيبت بفيروس كورونا، وبتاخد العلاج حاليا، وتقيم في منزلها، والحالة بسيطة زي البرد العادي”.

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