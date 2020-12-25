“النهار الجزائرية” تعترف بمغربية الصحراء وتنشر الخريطة الكاملة للمملكة

هبة بريس – الرباط

وجدت قناة “النهار الجزائرية” التابعة للنظام الجزائري، نفسها في موقف لا تحسد عليه، بعد اعترافها بطريقة غير مباشرة بمغربية الصحراء، عبر نشرها لخريطة المملكة المغربية كاملة.

القناة الجزائرية، وخلال تغطيتها للزيارة التي قام بها الوفد الاسرائيلي- الأمريكي للرباط، يوم الثلاثاء، لتوقيع عدد من الاتفاقيات بمجالات عدة، نشرت صورة للخريطة المغربية كاملة دون بتر صحرائها.

وتحدتث القناة الجزائرية خلال تغطيتها للحدث، عن مسار الطائرة الإسرائيلية، مشيرة الى أنها لم تمر فوق الأجواء الجزائرية بل اتخذت مسارا آخرا، حاولت ايضاحه عبر الخريطة المتضمنة للمملكه المغربية بصحرائها.

هذا واعتبر عدد من النشطاء أن “خطأ” القناة الجزائرية اعتراف ضمني بمغربية الصحراء، معتبرين أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، والحق هنا أن الصحراء مغربية حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

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