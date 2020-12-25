“النهار الجزائرية” تعترف بمغربية الصحراء وتنشر الخريطة الكاملة للمملكة

منذ 16 ساعة
4

هبة بريس – الرباط

وجدت قناة “النهار الجزائرية” التابعة للنظام الجزائري، نفسها في موقف لا تحسد عليه، بعد اعترافها بطريقة غير مباشرة بمغربية الصحراء، عبر نشرها لخريطة المملكة المغربية كاملة.

القناة الجزائرية، وخلال تغطيتها للزيارة التي قام بها الوفد الاسرائيلي- الأمريكي للرباط، يوم الثلاثاء، لتوقيع عدد من الاتفاقيات بمجالات عدة، نشرت صورة للخريطة المغربية كاملة دون بتر صحرائها.

وتحدتث القناة الجزائرية خلال تغطيتها للحدث، عن مسار الطائرة الإسرائيلية، مشيرة الى أنها لم تمر فوق الأجواء الجزائرية بل اتخذت مسارا آخرا، حاولت ايضاحه عبر الخريطة المتضمنة للمملكه المغربية بصحرائها.

هذا واعتبر عدد من النشطاء أن “خطأ” القناة الجزائرية اعتراف ضمني بمغربية الصحراء، معتبرين أن الحق يعلو ولا يعلى عليه، والحق هنا أن الصحراء مغربية حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

ما رأيك؟
المجموع 20 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ”رويبح“ يتصدر نتائج الدور الأول لانتخاب نقيب المحاميين بالرباط

”رويبح“ يتصدر نتائج الدور الأول لانتخاب نقيب المحاميين بالرباط

منذ 5 ساعات
Photo of أول جماعة ترابية بالمغرب تعلن رغبتها عقد توأمة مع مدينة إسرائيلية

أول جماعة ترابية بالمغرب تعلن رغبتها عقد توأمة مع…

منذ 7 ساعات
Photo of نتنياهو للملك: “سنقوم بتنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها مع المغرب”

نتنياهو للملك: “سنقوم بتنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد…

منذ 8 ساعات
Photo of الملك للرئيس الإسرائيلي: “موقف المغرب ثابت و لن يتغير بخصوص القضية الفلسطينية”

الملك للرئيس الإسرائيلي: “موقف المغرب ثابت و لن يتغير…

منذ 8 ساعات
Photo of الملك لنتنياهو: “الجالية اليهودية من أصل مغربي ترتبط بالملكية”

الملك لنتنياهو: “الجالية اليهودية من أصل مغربي ترتبط بالملكية”

منذ 8 ساعات
Photo of الملك يجري مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل

الملك يجري مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء إسرائيل

منذ 8 ساعات
Photo of سفير المغرب بإيطاليا: “على أوروبا أن تنخرط في الدينامية بعد الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء”

سفير المغرب بإيطاليا: “على أوروبا أن تنخرط في الدينامية…

منذ 10 ساعات
Photo of ماء العينين لم تعجبها قرارات العثماني فكتبت ساخرة

ماء العينين لم تعجبها قرارات العثماني فكتبت ساخرة

منذ 11 ساعة
Photo of رؤساء جهات جنوب المملكة يثمنون المكاسب الدبلوماسية.. واستثمارات أمريكية بالملايير تتدفق على الاقاليم

رؤساء جهات جنوب المملكة يثمنون المكاسب الدبلوماسية.. واستثمارات أمريكية…

منذ 11 ساعة
Photo of بعد عزل البيجيدية ايمان صبير.. “الاحرار” يظفر برئاسة جماعة المحمدية

بعد عزل البيجيدية ايمان صبير.. “الاحرار” يظفر برئاسة جماعة…

منذ 13 ساعة

‫4 تعليقات

  1. الامم المتحدة اعترفت ولا يهم بعدها لا الليل ولا النهار .

  2. الجزائر مسكينة تنقل في الامتحان وتنقل حتى اسم المنقول منه .

  3. الدجاجة تبيضوالديك المسكين يتالم.

  4. نقل قاعدة عسكرية أمريكية إلى الصحراء،
    اتمنى ان يتم ذلك فعلا وبسرعة لأنها ستخدم مصالح المغرب،
    قاعدة عسكرية امريكية في اقليم أوسرد أحسن مكان وبالضبط الأختيار الأول مدينة الكويرة الأختيار الثاني تيفاريتي،
    ولحكومتنا الموقرة واسع النظر،وأفكار في الموظوع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق