منتخبو الأقاليم الصحراوية: “نعتز بقرارات الملك و مستعدون لتطبيق مخطط التنمية”

منذ 41 دقيقة
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

في لقاء جمعهم بوزير الداخلية، أكد منتخبو الأقاليم الصحراوية للمملكة المغربية أنهم معتزون بقرارات الملك و أنهم مستعدون للمساهمة في إنجاح مخططات التنمية بالمنطقة.

و عبر رؤساء المجالس المنتخبة بالأقاليم الجنوبية للمملكة عن فخرهم و اعتزازهم بقرارات عاهل البلاد، مشيدين في الوقت ذاته بالخطوات التي أقرها و التي أسفرت عن اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على صحراءه.

و أشاد منتخبو أقاليم الصحراء المغربية بوجاهة الاختيارات الإستراتيجية للمملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث أبدوا استعدادهم للمساهمة في إنجاح هذه المرحلة وفق عقلية جديدة بإمكانها مواكبة النقلة النوعية التي ستعرفها المنطقة، التي أضحت اليوم منصة دولية وحاضنة للتنوع الاقتصادي والثقافي.

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