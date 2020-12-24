”بومبييو“ يعلن عن الشروع في بناء قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة

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هبة بريس ـ الرباط

كشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مساء يومه الخميس، عن شروع بلاده في بناء قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة بالصحراء المغربية.

وكشف ‘بومبيو’ الخبر عبر تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي بتويتر : ”سعيد بالإعلان عن الشروع في إعداد تدابير بناء القنصلية الأمريكية بالداخلة“.

هذا ويندرج هذا القرار في إطار تعزيز العلاقات الأمريكية المغربية والاتفاقيات الموقعة مؤخراً بالإضافة للعلاقات الجديدة بين المغرب وإسرائيل برعاية أمريكيا، والتي نتجت عن اعتراف الأخيرة بشكل رسمي بمغربية الصحراء، ودعمها المغرب خلال الأربع السنوات المقبلة بملايير الدولارات.

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