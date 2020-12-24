بوريطة عن امكانية إلغاء بايدن للاعتراف بمغربية الصحراء: “اعتقد ان أي شيء يدعم السلام يجب تشجيعه”

هبة بريس – الرباط

علق وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطة، حول امكانية إلغاء إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن لقرار اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء.

و قال بوريطة في حوار له مع قناة اسرائيلية ناطقة بالعربية :”اعتقد ان اي شيء يدعم السلام يجب تشجيعه. اليوم الاتفاق الموقع ، الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، ورغبة جلاله الملك بالسلام واستئناف التعاون بين اسرائيل والمغرب، هو امر هام من اجل السلام والاستقرار الاقليمي في المغرب والشرق الاوسط.”

وتابع “اعتقد ان الادارة الامريكية الجديدة تقبل هذه الشروط واعتقد ان السؤال سيكون كيف يمكنهم تعزيز هذه الاتفاقية”، مشيرا الى أن “المغرب مستعد للعمل مع الادارة الجديدة والاتفاق الذي وقع عليه اليوم يحدد ان على كل طرف احترام الاتفاقية، وعليه العمل على دعمها والدفاع عنها”.

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