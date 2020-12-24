بوريطة: العمل على استئناف العلاقات مع اسرائيل بدأ منذ سنة 2018

هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ناصر بوريطه، أن عملية استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل ليست وليدة اليوم وإنما بدأت منذ العام 2018.

وذكر الوزير في حوار مع قناة إسرائيلية ناطقة بالعربية، أن العاهل المغربي “آمن بعملية استئناف العلاقات منذ اللقاء الأول في ماي 2018، وتأكد من ثباتها بالطريقة التي شعر أنها أكثر راحة”.

وتابع: “بعد الكثير من العمل جاءت النتيجة إيجابية بعد عامين من الجهود التي بذلت بتوجيهات من العاهل المغربي وإن النتيجة لبت التوقعات وتطابقت مع رؤيا الملك محمد السادس”.

وشدد الوزير على أن استئناف العلاقات مع إسرائيل لا يتعارض مع دعم القضية الفلسطينية والدفاع عنها، مسترسلا بالقول: “المغرب أثبتت نفسها ودورها بالقضية على مر التاريخ، وهذه ليست المرة الاولى التي تعلن فيها المغرب عن علاقات، والمغرب دائما استخدمت علاقاتها مع إسرائيل لخدمة التعاون والسلام في المنطقة”.

وحول اجتماع سري تم بينه وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة، قال: “منذ 2018 كانت هناك العديد من نقاط الاتصال، وفقا لتعليمات جلالة الملك” مؤكدا: “جلالته تحدث مع الرئيس الامريكي وبعث وفودا للولايات المتحدة، ليس للاجتماع فقط مع الأمريكيين، ولكن أيضا مع الإسرائيليين”.

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