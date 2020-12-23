أمن البيضاء يعتقل أفراد شبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات

منذ 11 دقيقة
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء 23 دجنبر من الشهر الجاري ، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين   26 و27 سنة، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى اعتراض مسار سيارتين على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، قبل أن تعمد إحداهما إلى محاولة الفرار في اتجاه نفوذ منطقة سيدي البرنوصي، وهناك تم ضبطها وتوقيف شخصين على متنها، بينما تعمد سائق السيارة الثانية عدم الامتثال والفرار بسرعة كبيرة قبل أن يتسنى ضبطه على مستوى أحد الأحياء المدارية بمدينة الدار البيضاء بعد التسبب في حادثة سير خلفت خسائر مادية.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز طن و40 كيلوغرام من مخدر الشيرا موزعة بين السيارتين معا، كما تم العثور بحوزة الأشخاص الموقوفين على أسلحة بيضاء وخمس جرعات من مخدر الكوكايين و 29 قرصا من مخدر الإكستازي، علاوة على ست لوحات ترقيم سيارات مزورة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بالفيديو: الإعلان رسميا عن تدبير شركة “أوزون” لقطاع النظافة بمدينة العيون

بالفيديو: الإعلان رسميا عن تدبير شركة “أوزون” لقطاع النظافة…

منذ 28 دقيقة
Photo of الدرك يشن حملة واسعة بطرفاية وتوقيف أشخاص بالتلبس

الدرك يشن حملة واسعة بطرفاية وتوقيف أشخاص بالتلبس

منذ ساعة واحدة
Photo of فندق بالمحمدية يتحدى قرار السلطات و ينشر إعلانا ل “قصارة البوناني”

فندق بالمحمدية يتحدى قرار السلطات و ينشر إعلانا ل…

منذ 4 ساعات
Photo of التوجس يعود للمغاربة بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة بعدد من الدول

التوجس يعود للمغاربة بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة بعدد…

منذ 4 ساعات
Photo of تفاصيل الحالة الوبائية بجهة الدار البيضاء سطات في 24 ساعة الأخيرة

تفاصيل الحالة الوبائية بجهة الدار البيضاء سطات في 24…

منذ 4 ساعات
Photo of كورونا المغرب.. شفاء 2970 مصابا خلال 24 ساعة الماضية

كورونا المغرب.. شفاء 2970 مصابا خلال 24 ساعة الماضية

منذ 4 ساعات
Photo of كورونا تنهي حياة 56 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية بالمغرب

كورونا تنهي حياة 56 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية…

منذ 4 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة.. تسجيل 2566 إصابة جديدة بـ”كورونا” في المغرب

خلال 24 ساعة.. تسجيل 2566 إصابة جديدة بـ”كورونا” في…

منذ 4 ساعات
Photo of 56% من موظفي الإدارة العمومية اعتبروا “العمل عن بعد” تجربة إيجابية

56% من موظفي الإدارة العمومية اعتبروا “العمل عن بعد”…

منذ 7 ساعات
Photo of تقرير: نسبة المحكوم من القضايا المسجلة بالمحاكم فاقت 100% خلال 2019

تقرير: نسبة المحكوم من القضايا المسجلة بالمحاكم فاقت 100%…

منذ 10 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق