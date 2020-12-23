أمن البيضاء يعتقل أفراد شبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء 23 دجنبر من الشهر الجاري ، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و27 سنة، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى اعتراض مسار سيارتين على مستوى الطريق الوطنية رقم 9 بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، قبل أن تعمد إحداهما إلى محاولة الفرار في اتجاه نفوذ منطقة سيدي البرنوصي، وهناك تم ضبطها وتوقيف شخصين على متنها، بينما تعمد سائق السيارة الثانية عدم الامتثال والفرار بسرعة كبيرة قبل أن يتسنى ضبطه على مستوى أحد الأحياء المدارية بمدينة الدار البيضاء بعد التسبب في حادثة سير خلفت خسائر مادية.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن حجز طن و40 كيلوغرام من مخدر الشيرا موزعة بين السيارتين معا، كما تم العثور بحوزة الأشخاص الموقوفين على أسلحة بيضاء وخمس جرعات من مخدر الكوكايين و 29 قرصا من مخدر الإكستازي، علاوة على ست لوحات ترقيم سيارات مزورة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وأشار المصدر إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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