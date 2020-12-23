يوصف ب”رجل المهمات الصعبة”.. من يكون “السوسي مائير بن شبات” ؟

اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

بدا لافتا بالأمس أثناء حفل استقبال الوفدين الأمريكي والاسرائيلي بالقصر الملكي في الرباط، عفوية مستشار الأمن القومي الاسرائيلي “مائير بن شبات” أمام الملك بعد اختياره الحديث باللهجة المغربية أمام الملك محمد السادس ، حيث قال “الله يبارك فعمر سيدي، الله يطيل فعمر سيدي”.

“بن شبات” الذي يوصف برجل “المهمات الصعبة” رأى النور في المغرب عام 1966 وسط أسرة دينية في ديمونا بإسرائيل ، حيث كان الطفل الثاني عشر من بين 14 طفلاً في العائلة ، ودرس في مدرسة دينية عامة بالمدينة، وبعد ذلك في مدرسة” يشيڤا أهل شلومو” في بئر سبع، متزوج وله أربعة أولاد.

يحمل بن شبات درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة “بار-إيلان” (بتقدير امتياز) وهو خريج برنامج المدراء وكبار المسؤولين في جامعة تل أبيب ، وفي عام 1989، خرج مائير بن شبات من الجيش الإسرائيلي، وتم تجنيده في جهاز الأمن العام (الشاباك)، وشغل عدة وظائف في الشاباك. وخلال خدمته في جهاز الأمن الداخلي، شغل منصب رئيس قسم الإنترنت ورئيس قسم مكافحة الإرهاب والتجسس والبحث والسياسات الوطنية ورئيس الشاباك في المنطقة الجنوبية.

في منتصف أغسطس 2017، بدأ العمل مستشارًا للأمن القومي ونائباً لرئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء، وفي نوفمبر 2017، وافقت الحكومة على تعيينه رئيسًا لمجلس الأمن القومي.

في 22 ديسمبر 2020، استقل مئير بن شبات أولى طائرات شركة العال المتجهة من إسرائيل إلى المغرب، مع جارد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، ولدى وصوله الرباط استهل كلمته باللهجة المغربية، قائلا: “السلام عليكم، والله يكثر خيركم. نحمدو الله ونشكروه على هاد النهار. مانقدر نخبي وماعندي ما نستر. كل شي باين على وجهي. كلامي كيخرج من فمي وقلبي فرحان. الله يكمل بخير ويفرحكم ويفرحنا كاملين”.

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