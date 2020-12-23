تفاصيل الحالة الوبائية بجهة الدار البيضاء سطات في 24 ساعة الأخيرة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل الأرقام المرتفعة بخصوص معدلات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بجهة الدار البيضاء سطات و ذلك بالرغم من استمرار إجراءات الحجر الجزئي و حظر التنقل الليلي المفروض بالمدينة منذ أسابيع.

و في الأربع و عشرون ساعة الأخيرة ، سجلت جهة الدار البيضاء سطات 1037 حالة جديدة، منها 751 حالة بالعاصمة الاقتصادية و 70 بالمحمدية و 61 ببرشيد و 25 بالنواصر و 47 بالجديدة و 34 بمديونة و 19 بابن سليمان و 21 بسطات و 9 حالا بسيدي بنور.

أما وفيات الجهة خلال ساعات آخر حصيلة فقد بلغت 30 حالة وفاة، 29 منها سجلت بالدار البيضاء و حالة وفاة واحدة كانت بمدينة سطات.

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