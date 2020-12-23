نتنياهو يدعو الملك محمد السادس إلى زيارة إسرائيل
هبة بريس – وكالات
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملك محمد السادس إلى زيارة إسرائيل.
و كشف أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو في تغريدة نشرها بموقع “تويتر” أن “رئيس مجلس الأمن القومي بن شبات، التقى بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي دعاه نيابة عن نتنياهو لزيارة إسرائيل”.
وذكر أن “الاجتماع الختامي للزيارة عقد منتصف الليلة الماضية بمشاركة رئيس مجلس الأمن القومي بن شبات ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ومستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس فؤاد علي الهمة”.
وأكد أنه “خلال الزيارة تم التوقيع على إعلان مشترك حول إقامة علاقات بين إسرائيل والمغرب، وسيتم فتح بعثة رسمية مغربية في إسرائيل في غضون أسبوعين تقريبا”.
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2 تعليقات
مبروك على المغرب وعلى اليهود المغاربة الاوفياءلبلدهم الاصلي اكثر من بعض المتاسلمين وبعض اليساريين الخونة
ألف مرحبا ومرحبا باستاناف العلاقات المغربية مع دولة إسرائيل الشقيقة والله ينصر ملكنا الهمام محمد السادس و يطول في عمره ولا عزاء للاعداء والمنافقين.