نتنياهو يدعو الملك محمد السادس إلى زيارة إسرائيل

منذ 24 ساعة
2

هبة بريس – وكالات

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الملك محمد السادس إلى زيارة إسرائيل.

و كشف أوفير جندلمان، المتحدث باسم نتنياهو في تغريدة نشرها بموقع “تويتر” أن “رئيس مجلس الأمن القومي بن شبات، التقى بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي دعاه نيابة عن نتنياهو لزيارة إسرائيل”.

وذكر أن “الاجتماع الختامي للزيارة عقد منتصف الليلة الماضية بمشاركة رئيس مجلس الأمن القومي بن شبات ومستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ومستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس فؤاد علي الهمة”.

وأكد أنه “خلال الزيارة تم التوقيع على إعلان مشترك حول إقامة علاقات بين إسرائيل والمغرب، وسيتم فتح بعثة رسمية مغربية في إسرائيل في غضون أسبوعين تقريبا”.

ما رأيك؟
المجموع 17 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة عن امكانية إلغاء بايدن للاعتراف بمغربية الصحراء: “اعتقد ان أي شيء يدعم السلام يجب تشجيعه”

بوريطة عن امكانية إلغاء بايدن للاعتراف بمغربية الصحراء: “اعتقد…

منذ 3 ساعات
Photo of “البيجيدي” يعلن عقد دورة استثنائية ل”برلمان الحزب” الأحد المقبل

“البيجيدي” يعلن عقد دورة استثنائية ل”برلمان الحزب” الأحد المقبل

منذ 4 ساعات
Photo of “البيجيدي”: ننوه عاليا بالموقف الوطني المسؤول والقوي لبنكيران

“البيجيدي”: ننوه عاليا بالموقف الوطني المسؤول والقوي لبنكيران

منذ 4 ساعات
Photo of بعد توقيعه اتفاق “التطبيع” مع اسرائيل.. البيجيدي يعلن دعمه للعثماني

بعد توقيعه اتفاق “التطبيع” مع اسرائيل.. البيجيدي يعلن دعمه…

منذ 5 ساعات
Photo of بعد التوقيع على اتفاقيات التعاون.. اسرائيل تضع علم المغرب على أسوار القدس

بعد التوقيع على اتفاقيات التعاون.. اسرائيل تضع علم المغرب…

منذ 5 ساعات
Photo of بوريطة: العمل على استئناف العلاقات مع اسرائيل بدأ منذ سنة 2018

بوريطة: العمل على استئناف العلاقات مع اسرائيل بدأ منذ…

منذ 6 ساعات
Photo of الملك يعزي أمير الكويت في وفاة ناصر الصباح

الملك يعزي أمير الكويت في وفاة ناصر الصباح

منذ 18 ساعة
Photo of يوصف ب”رجل المهمات الصعبة”.. من يكون “السوسي مائير بن شبات” ؟

يوصف ب”رجل المهمات الصعبة”.. من يكون “السوسي مائير بن…

منذ 20 ساعة
Photo of الجزولي: “أمريكا ستمنح المغرب 5 ملايير دولار لتشجيع الاستثمارات في المملكة وإفريقيا”

الجزولي: “أمريكا ستمنح المغرب 5 ملايير دولار لتشجيع الاستثمارات…

منذ 20 ساعة
Photo of الملك لأبو مازن: “المملكة المغربية ستحتضن قريبا اجتماعا للجنة القدس”

الملك لأبو مازن: “المملكة المغربية ستحتضن قريبا اجتماعا للجنة…

منذ 21 ساعة

‫2 تعليقات

  1. مبروك على المغرب وعلى اليهود المغاربة الاوفياءلبلدهم الاصلي اكثر من بعض المتاسلمين وبعض اليساريين الخونة

  2. ألف مرحبا ومرحبا باستاناف العلاقات المغربية مع دولة إسرائيل الشقيقة والله ينصر ملكنا الهمام محمد السادس و يطول في عمره ولا عزاء للاعداء والمنافقين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق